Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2026 19:19
Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове
13 июля 2026 18:56
Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди
13 июля 2026 18:33
Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами «под дерево»
13 июля 2026 18:17
Стало известно, кто может возглавить прокуратуру Нижегородской области
13 июля 2026 18:03
Систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области
13 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили причины подорожания проезда на канатной дороге
13 июля 2026 17:22
Эксклюзив
Проблемы с топливом не нарушат работу автобусов в Нижегородской области
13 июля 2026 17:15
Спикер ЗСНО встретился с Героем России Максимом Шаломовым
13 июля 2026 17:11
Шляпа, Бэтмен, экскаватор: необычным шествием отметили День семьи, любви и верности жители Бора
13 июля 2026 16:15
Поезда нижегородского метро будут ходить чаще из-за футбола 18 июля
Общество

Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове

13 июля 2026 19:19 Общество
Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Павловском округе приступили к установке понтонного моста через Оку на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Монтаж стартовал 13 июля 2026 года в 9:00.

Власти уточнили, что паром непосредственно в установке конструкции задействован не будет. При этом возможны перебои в его работе. Пассажиров также уведомили, что на время монтажа переправа будет организована выше по течению — в районе старого моста.

Жителей и автомобилистов просят заранее планировать маршруты и при необходимости выбирать альтернативные пути. В администрации также призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, понтонный мост демонтировали в марте из-за подъема уровня воды в Оке во время весеннего паводка. Также сообщалось, что переправа не будет работать до конца июня в связи с плановыми профилактическими мероприятиями.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Павловский район
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 15:16
Эксклюзив
Канавинский мост в Нижнем Новгороде ждет первая за полвека реконструкция
07 июля 2026 15:00
Мост через Почаинский овраг начали строить в Нижнем Новгороде
30 июня 2026 13:36
Ремонт нового Борского моста завершили за три недели
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных