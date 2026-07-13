Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Павловском округе приступили к установке понтонного моста через Оку на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Монтаж стартовал 13 июля 2026 года в 9:00.

Власти уточнили, что паром непосредственно в установке конструкции задействован не будет. При этом возможны перебои в его работе. Пассажиров также уведомили, что на время монтажа переправа будет организована выше по течению — в районе старого моста.

Жителей и автомобилистов просят заранее планировать маршруты и при необходимости выбирать альтернативные пути. В администрации также призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, понтонный мост демонтировали в марте из-за подъема уровня воды в Оке во время весеннего паводка. Также сообщалось, что переправа не будет работать до конца июня в связи с плановыми профилактическими мероприятиями.