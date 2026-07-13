Спикер ЗСНО встретился с Героем России Максимом Шаломовым Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с Героем России, участником второго потока программы «Время героев» Максимом Шоломовым. Участвуя в образовательном модуле «Региональное и муниципальное управление» федеральной кадровой образовательной программы, герой попросил о личной встрече с председателем нижегородского парламента.

Максим Шоломов — кадровый военный, подполковник. В 2003 году, после окончания Челябинского военного автомобильного института, по распределению служил в Северо-Кавказском военном округе. Был заместителем командира по вооружению мотострелковой роты, затем командиром автомобильной роты, принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.

В 2022 году, с первых дней специальной военной операции, он отправился в зону боевых действий, был командиром батальона. За проявленные мужество и героизм удостоен звания Герой России. После тяжёлого ранения, в ходе которого офицер лишился обеих рук, он не только нашёл в себе силы восстановиться, но и поступил в Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил России. Сейчас герой активно работает над проектами в сфере молодёжной политики.

«Максим Шоломов — человек, который даже после тяжелейших испытаний остается верен своей стране. Убеждён, что его системное мышление и глубокая гражданская позиция будут востребованы. Такие кадры сегодня особенно нужны, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в их профессиональной адаптации», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В ходе встречи Максим Шоломов и Евгений Люлин обсудили вопросы региональной законотворческой работы и участия ветеранов СВО в развитии законодательства. Евгений Люлин рассказал гостю о региональной программе «Герои. Нижегородская область», в рамках которой участники и ветераны специальной военной операции проходят стажировку в Законодательном Собрании. Они работают в профильных комитетах и участвуют в разработке законопроектов, а предложения героев ложатся в основу разрабатываемых законопроектов. На сегодняшний день в Нижегородской области действует около пятидесяти мер поддержки для бойцов специальной военной операции и их семей.

Максим Шоломов отметил важность прямого диалога между участниками СВО и представителями законодательной власти. «Я сам убедился, что депутаты остаются доступными и открытыми, готовыми помогать бойцам СВО адаптироваться к мирной жизни. Евгений Борисович дал мне ценные рекомендации, многие из которых я уже взял себе на заметку. Кроме того, меня заинтересовал опыт, когда участников СВО привлекают в качестве экспертов в рабочие группы для разработки законопроектов. Это один из немногих регионов, где такая практика уже реализована и успешно применяется. Благодаря чему ветераны могут поделиться проблемными вопросами, а депутаты, в свою очередь, видят, на какие аспекты законодательства стоит обратить внимание», — рассказал Герой России Максим Шоломов.