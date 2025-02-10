Нижегородский опыт внедрения современных технологий в работу МФЦ представлен делегации специалистов из ДНР Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители МФЦ Донецкой народной республики посетили Нижний Новгород для обмена опытом.

Для гостей была организована экскурсия в отделение МФЦ Канавинского района, где им представили нижегородский опыт внедрения современных технологий в работу МФЦ. Так, искусственный интеллект в МФЦ помогает не только контролировать, но и «разгрузить» сотрудников. В 2024 году на горячую линию МФЦ поступило более 335 тысяч звонков, около 60% нагрузки забрал на себя голосовой ИИ-помощник. В свою очередь, в чат-бот МФЦ поступило почти 11 тысяч обращений, свыше 55% из них обработано самим ботом.

«Мы рады делиться с коллегами своим опытом внедрения технологий, которые упрощают как посещение отделений МФЦ для граждан, так и работу специалистов с заявителями. Вместе мы открывали первые три отделения МФЦ в Донецкой народной республике при поддержке Нижегородской области еще в 2023 году. И продолжаем при необходимости оказывать информационную поддержку», - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В ходе визита делегация ознакомилась с тем, как используется сервис «ГосQR» в Нижегородской области, с принципом работы проекта, заключающимся в передаче данных из цифрового профиля гражданина на «Госуслугах» в информационную систему МФЦ. Согласие на эту услугу действует только 12 часов.

«Нижегородская область является лидером по использованию данной технологии – ею воспользовались более 60 тысяч раз с момента старта проекта. У сервиса простой принцип работы - заявитель сканирует камерой телефона, на котором установлено мобильное приложение «Госуслуги», специальный QR-код и соглашается на передачу данных с портала «Госуслуги» в МФЦ. Далее все сведения о человеке поступают из цифрового профиля гражданина в форму заявления, специалисту МФЦ не приходится тратить время на внесение этой информации в бланк, услуга оказывается быстрее», - рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Также в ходе встречи специалисты обсудили проекты для граждан по повышению цифровой грамотности. В Нижегородской области для всех желающих повысить свои навыки в работе с порталом «Госуслуги», чат-ботом МФЦ и узнать больше о кибергигиене действует социальный проект «Доступно, открыто, понятно», созданный сотрудниками ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в 2022 году.

«Такой обмен опытом является важным шагом к повышению уровня государственного обслуживания и созданию комфортной среды для граждан. На основе полученных знаний и рекомендаций будут разработаны новые инициативы и проекты, направленные на улучшение работы МФЦ Донецкой народной республики», - подчеркнула заместитель руководителя ГБУ «МФЦ ДНР» Елена Кондакова.

Делегация МФЦ ДНР отметила высокую степень готовности нижегородских коллег делиться знаниями и практиками, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг в Донецкой народной республике.

Напомним, что внедрение современных технологий, в том числе ИИ, в работу МФЦ отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года. «Экономика данных» является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика».