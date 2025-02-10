На электростанциях Нижегородского филиала "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания Бизнес

Фото: нижегородский филиал "Т Плюс"

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" приступили к выполнению ремонтной кампании 2025 года. Первым в этом году начался текущий ремонт энергетического котла №2 Дзержинской ТЭЦ.

Плановые ремонты ежегодно проходит всё основное оборудование электростанций филиала. Это необходимо, чтобы обеспечить высокую надёжность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий.

Ремонтная кампания проходит по графику круглогодично, при этом основной объём работ выполняется в межотопительный период с мая по сентябрь. В общей сложности на Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ предстоит провести капитальные и текущие ремонты трёх газовых и 11 паровых турбин, 16 энергетических и водогрейных котлов, три котла-утилизатора.