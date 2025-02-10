Конгресс-бюро для крупных мероприятий запустят в Нижегородской области

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Власти Нижегородской области планируют создать конгресс-бюро, которое займется привлечением и организацией международных, федеральных и отраслевых событий в регионе. Соответствующий проект постановления о субсидировании новой структуры из областного бюджета уже опубликован.
Согласно пояснительной записке, одной из задач конгресс-бюро станет масштабирование нижегородских мероприятий до уровня крупных федеральных и региональных событий. Кроме того, организация будет работать над укреплением имиджа региона.
Финансирование деятельности бюро будет осуществляться через АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". Средства на его работу предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области".
Напомним, прошлой осенью Нижегородская ярмарка стала членом ассоциации "Национальное конгресс-бюро".
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