Конгресс-бюро для крупных мероприятий запустят в Нижегородской области Бизнес

Фото: Кира Мишина

Власти Нижегородской области планируют создать конгресс-бюро, которое займется привлечением и организацией международных, федеральных и отраслевых событий в регионе. Соответствующий проект постановления о субсидировании новой структуры из областного бюджета уже опубликован.

Согласно пояснительной записке, одной из задач конгресс-бюро станет масштабирование нижегородских мероприятий до уровня крупных федеральных и региональных событий. Кроме того, организация будет работать над укреплением имиджа региона.

Финансирование деятельности бюро будет осуществляться через АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". Средства на его работу предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области".

Напомним, прошлой осенью Нижегородская ярмарка стала членом ассоциации "Национальное конгресс-бюро".