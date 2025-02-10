Нижегородцам изменили оплату за отопление из-за продленного сезона Общество

Жители многоквартирных домов Нижнего Новгорода, оснащенных общедомовыми приборами учета тепла, с января 2025 года столкнулись с изменением среднемесячного объема потребленного отопления. Это повлияло на размер платежей, сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

Повышение платы затронуло почти две трети домов с приборами учета. Основные причины — продление отопительного сезона на 12 дней в мае 2024 года и отсутствие показаний приборов учета в отдельные периоды.

В то же время 1072 дома (35%) получили снижение платы. Это стало возможным благодаря установке новых счетчиков в 2024 году, а также автоматической системе регулирования теплопотребления.

В платежках за первый квартал 2025 года у жителей таких домов появится дополнительная строка – "годовая корректировка".

Если в отопительный период температура была ниже, чем в прошлом году, а сам сезон продлился дольше, жильцы увидят доплату за тепло. Аналогичный перерасчет за зиму 2025 года появится уже в 2026 году.

В "Теплоэнерго" напомнили, что изменения касаются только домов с приборами учета. Если их нет, начисления производятся по утвержденным нормативам.