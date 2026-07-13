Канавинский мост в Нижнем Новгороде ждет первая за полвека реконструкция Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируется реконструкция Канавинского моста. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что предварительно планируется подготовить несколько вариантов реконструкции. Сроки проведения работ, объем финансирования будут определены после завершения предпроектной стадии.

В департаменте добавили, что Канавинский мост был введен в эксплуатацию в 1933 году. Последняя реконструкция объекта проводилась в 1971 году.

Отметим, что в 2025 году на переправе были проведены ремонтные работы. В частности, приведено в нормативное состояние парапетное ограждение проезжей части, переложены электрические кабели, заменен асфальт и другие работы.

Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста через Волгу и прилегающих участков трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров завершили за три недели.