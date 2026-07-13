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Гидрометцентр озвучил прогноз на середину июля в Нижегородской области

13 июля 2026 15:28 Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на середину июля в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Синоптики обещают нижегородцам более прохладную неделю. Прогноз средней температуры воздуха в Нижегородской области на период с 11 по 20 июля дал Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в эти дни средняя температура составит 18−20 градусов. Это на 1 градус ниже средних многолетних значений за 1991−2020 годы.

В то же время, как отметили в Гидрометцентре, 18−20 градусов являются нормой для данного периода.

Ранее жителей региона предупреждали о неделе затяжных дождей.

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Теги:
Погода Прогноз
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