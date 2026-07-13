Гидрометцентр озвучил прогноз на середину июля в Нижегородской области

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Синоптики обещают нижегородцам более прохладную неделю. Прогноз средней температуры воздуха в Нижегородской области на период с 11 по 20 июля дал Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в эти дни средняя температура составит 18−20 градусов. Это на 1 градус ниже средних многолетних значений за 1991−2020 годы.
В то же время, как отметили в Гидрометцентре, 18−20 градусов являются нормой для данного периода.
Ранее жителей региона предупреждали о неделе затяжных дождей.
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