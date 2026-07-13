Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих» Общество

Фото: пресс-служба минспорта Нижегородской области

11 июля гостями конного клуба «Станица Вольная» стали семьи участников специальной военной операции. Специально для них была организована «Джигитовка для СВОих» со зрелищным конным шоу.

«Мы работаем с участниками СВО и их семьями в рамках единой экосистемы „СВОй спорт“ и реализуем несколько проектов. Один из них — „Сила спорта СВОим“. Конный клуб „Станица Вольная“ активно участвует в этом проекте, регулярно проводит мероприятия для семей бойцов СВО, их дети бесплатно занимаются в секциях по конному спорту. Благодарю клуб за организацию работы с нашими героями и их семьями!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Нижегородской области, проектного офиса Центра управления и развития спорта в Нижегородской области, нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей нижегородского Дома народного единства.

«Джигитовка — это не просто зрелищный вид спорта, но и возможность для наших ветеранов и их семей почувствовать силу духа и мастерство. Важно, чтобы они видели: жизнь продолжается, в ней есть место для красоты и новых впечатлений. Такие мероприятия помогают отвлечься, зарядиться эмоциями. А в конце мастер-класса желающие смогли записаться на бесплатные занятия по джигитовке — и продолжить путь вместе с конным спортом уже в качестве спортсменов, которые сами смогут делать конные трюки на профессиональном уровне», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

«Наш центр ведет постоянную работу по всесторонней помощи близким бойцов. Мы стремимся не только помогать в решении правовых и повседневных вопросов. Для нас важно, чтобы они могли отвлечься от тревог, интересно провести время вместе, зарядиться хорошим настроением, узнать что-то новое. Очередная поездка в конный клуб „Станица Вольная“ - это возможность погрузиться в удивительную культуру казачества. На протяжении веков история русского казачества неразрывно связана со службой Родине. Сейчас на защите страны мужественно стоят наши герои СВО. А стойкость, вера, терпение их близких становятся надежной опорой ребятам на передовой. И наша задача — окружить заботой и поддержкой семью каждого бойца, создавая прочный тыл», — отметила заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина.

Конный клуб «Станица Вольная» ведет набор детей в команду по джигитовке. На занятиях ребята осваивают основы верховой езды и элементы джигитовки, развивают ловкость, координацию, дисциплину и уверенность в себе под руководством опытных тренеров. Команда принимает участие в съемках кинофильмов и показательных выступлениях по всей стране, что открывает для воспитанников новые возможности и яркие впечатления. Занятия проводятся бесплатно. Количество мест ограничено. Набор с 10 лет. Подробная информация — по телефону: +7 904 914 04 40.

Также в рамках проекта «Сила спорта СВОим» порядка 40 площадок региона предоставляют бесплатные часы для занятий бойцов и их жен различными видами спорта: падел-теннисом, боксом, муай-тай, киберспортом. Дети героев занимаются в бесплатных спортивных группах частных спортклубов.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.