Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих»

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11 июля гостями конного клуба «Станица Вольная» стали семьи участников специальной военной операции. Специально для них была организована «Джигитовка для СВОих» со зрелищным конным шоу.
«Мы работаем с участниками СВО и их семьями в рамках единой экосистемы „СВОй спорт“ и реализуем несколько проектов. Один из них — „Сила спорта СВОим“. Конный клуб „Станица Вольная“ активно участвует в этом проекте, регулярно проводит мероприятия для семей бойцов СВО, их дети бесплатно занимаются в секциях по конному спорту. Благодарю клуб за организацию работы с нашими героями и их семьями!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Нижегородской области, проектного офиса Центра управления и развития спорта в Нижегородской области, нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей нижегородского Дома народного единства.
«Джигитовка — это не просто зрелищный вид спорта, но и возможность для наших ветеранов и их семей почувствовать силу духа и мастерство. Важно, чтобы они видели: жизнь продолжается, в ней есть место для красоты и новых впечатлений. Такие мероприятия помогают отвлечься, зарядиться эмоциями. А в конце мастер-класса желающие смогли записаться на бесплатные занятия по джигитовке — и продолжить путь вместе с конным спортом уже в качестве спортсменов, которые сами смогут делать конные трюки на профессиональном уровне», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.
«Наш центр ведет постоянную работу по всесторонней помощи близким бойцов. Мы стремимся не только помогать в решении правовых и повседневных вопросов. Для нас важно, чтобы они могли отвлечься от тревог, интересно провести время вместе, зарядиться хорошим настроением, узнать что-то новое. Очередная поездка в конный клуб „Станица Вольная“ - это возможность погрузиться в удивительную культуру казачества. На протяжении веков история русского казачества неразрывно связана со службой Родине. Сейчас на защите страны мужественно стоят наши герои СВО. А стойкость, вера, терпение их близких становятся надежной опорой ребятам на передовой. И наша задача — окружить заботой и поддержкой семью каждого бойца, создавая прочный тыл», — отметила заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина.
Конный клуб «Станица Вольная» ведет набор детей в команду по джигитовке. На занятиях ребята осваивают основы верховой езды и элементы джигитовки, развивают ловкость, координацию, дисциплину и уверенность в себе под руководством опытных тренеров. Команда принимает участие в съемках кинофильмов и показательных выступлениях по всей стране, что открывает для воспитанников новые возможности и яркие впечатления. Занятия проводятся бесплатно. Количество мест ограничено. Набор с 10 лет. Подробная информация — по телефону: +7 904 914 04 40.
Также в рамках проекта «Сила спорта СВОим» порядка 40 площадок региона предоставляют бесплатные часы для занятий бойцов и их жен различными видами спорта: падел-теннисом, боксом, муай-тай, киберспортом. Дети героев занимаются в бесплатных спортивных группах частных спортклубов.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.
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