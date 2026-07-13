Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2026 16:01
Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих»
13 июля 2026 15:28
Гидрометцентр озвучил прогноз на середину июля в Нижегородской области
13 июля 2026 15:16
Эксклюзив
Канавинский мост в Нижнем Новгороде ждет первая за полвека реконструкция
13 июля 2026 14:55
Дальневосточный леопард и белолицый саки переехали в нижегородский «Лимпопо»
13 июля 2026 14:46
«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» расширяют защиту ПВЗ и офисов
13 июля 2026 14:22
Винодраматическая история: начались съемки сериала «Голицын»
13 июля 2026 14:00
Эксклюзив
Названы главные ошибки туристов, из-за которых страховая может отказать
13 июля 2026 13:49
ННГУ планирует переделать бывшее кафе «Аквариум» под культурный центр
13 июля 2026 13:33
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили, как снизить стоимость туристической страховки
13 июля 2026 13:20
Более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде в 2026 году
Общество

Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих»

13 июля 2026 16:01 Общество
Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих»

Фото: пресс-служба минспорта Нижегородской области

11 июля гостями конного клуба «Станица Вольная» стали семьи участников специальной военной операции. Специально для них была организована «Джигитовка для СВОих» со зрелищным конным шоу.

«Мы работаем с участниками СВО и их семьями в рамках единой экосистемы „СВОй спорт“ и реализуем несколько проектов. Один из них — „Сила спорта СВОим“. Конный клуб „Станица Вольная“ активно участвует в этом проекте, регулярно проводит мероприятия для семей бойцов СВО, их дети бесплатно занимаются в секциях по конному спорту. Благодарю клуб за организацию работы с нашими героями и их семьями!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Нижегородской области, проектного офиса Центра управления и развития спорта в Нижегородской области, нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей нижегородского Дома народного единства.

«Джигитовка — это не просто зрелищный вид спорта, но и возможность для наших ветеранов и их семей почувствовать силу духа и мастерство. Важно, чтобы они видели: жизнь продолжается, в ней есть место для красоты и новых впечатлений. Такие мероприятия помогают отвлечься, зарядиться эмоциями. А в конце мастер-класса желающие смогли записаться на бесплатные занятия по джигитовке — и продолжить путь вместе с конным спортом уже в качестве спортсменов, которые сами смогут делать конные трюки на профессиональном уровне», — рассказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

«Наш центр ведет постоянную работу по всесторонней помощи близким бойцов. Мы стремимся не только помогать в решении правовых и повседневных вопросов. Для нас важно, чтобы они могли отвлечься от тревог, интересно провести время вместе, зарядиться хорошим настроением, узнать что-то новое. Очередная поездка в конный клуб „Станица Вольная“ - это возможность погрузиться в удивительную культуру казачества. На протяжении веков история русского казачества неразрывно связана со службой Родине. Сейчас на защите страны мужественно стоят наши герои СВО. А стойкость, вера, терпение их близких становятся надежной опорой ребятам на передовой. И наша задача — окружить заботой и поддержкой семью каждого бойца, создавая прочный тыл», — отметила заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина.

Конный клуб «Станица Вольная» ведет набор детей в команду по джигитовке. На занятиях ребята осваивают основы верховой езды и элементы джигитовки, развивают ловкость, координацию, дисциплину и уверенность в себе под руководством опытных тренеров. Команда принимает участие в съемках кинофильмов и показательных выступлениях по всей стране, что открывает для воспитанников новые возможности и яркие впечатления. Занятия проводятся бесплатно. Количество мест ограничено. Набор с 10 лет. Подробная информация — по телефону: +7 904 914 04 40.

Также в рамках проекта «Сила спорта СВОим» порядка 40 площадок региона предоставляют бесплатные часы для занятий бойцов и их жен различными видами спорта: падел-теннисом, боксом, муай-тай, киберспортом. Дети героев занимаются в бесплатных спортивных группах частных спортклубов.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных