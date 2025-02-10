Евгений Люлин: "Сельскохозяйственная отрасль региона держится именно на таких хозяйствах как СПК "Березники"" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

13 февраля председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Гагинский муниципальный округ. Спикер регионального парламента ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива «Березники».

Это одно из лучших хозяйств по производству молока, мяса и зерна в Нижегородской области. Возглавляет предприятие уже два десятилетия Заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Уваров. Именно под его руководством кооператив стал передовым и удерживает высокие позиции.

СПК «Березники» в прошлом году произвел почти 20 тысяч тонн молока, 642 тонны мяса, 8,7 тысяч тонн зерна. Поголовье крупного рогатого скота составило 6424 голов (это +468 голов к уровню 2023 года), в том числе 1800 коров (+300 голов). Здесь активно строятся животноводческие помещения, ведется племенная работа.

В прошлом году было построено два коровника в селе Старое Ахматово, телятник в селе Березники, реконструировано два животноводческих комплекса в селе Никольское и один в Березниках, общие затраты на эти цели составили 243,6 млн рублей.

На собственных площадях здесь выращивают широкий набор кормовых культур, в том числе рапс. Работает линия по переработке рапса в жмых и масло. Особое внимание руководство уделяет обновлению парка сельскохозяйственной техники.

«Сельскохозяйственная отрасль региона держится именно на таких хозяйствах как СПК «Березники». Несмотря на все сложности с финансированием, область продолжит выделять из бюджета средства на поддержку наших аграриев. Вопрос принципиальный, и от его решения зависит продовольственная безопасность региона. Важно, что сельхозпредприятие занимается трудоустройством молодых специалистов, участвует в государственных программах по обеспечению их жильем на территории района, оказывает поддержку местным учреждениям образования, культуры и спорта, помогло восстановить два храма», - отметил спикер ЗСНО Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, Евгений Люлин посетил муниципальную модульную библиотеку, где есть возможность читать книги в VR. Благодаря этому читатели могут погрузиться в виртуальную реальность и почувствовать себя полноправными участниками событий любимых произведений.

«Это одна из первых в Нижегородской области модульных библиотек. Видно, что она активно и эффективно работает, пользуется большим успехом у жителей. Также мы посмотрели спортивную базу округа, которую необходимо развивать. Поэтому обязательно будем помогать Гагинскому району», - сообщил Евгений Люлин.