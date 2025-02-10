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Спорт

Команда АПЗ взяла серебро городского Кубка патриарха Страгородского по волейболу

14 февраля 2025 13:34  [70] Спорт

Фото: пресс-служба АПЗ

Команда "Приборостроитель" АО "АПЗ" стала серебряным призером городского Кубка патриарха Сергия Страгородского по волейболу среди мужских команд.

Соревнования собрали пять сильнейших сборных г.о.г. Арзамас. Игры проходили с ноября по январь. 2 февраля состоялись полуфинальные и финальные матчи.

В полуфинале "Приборостроитель" выиграл у "Темп-Авиа" со счетом 2:1. В финале заводчане играли против фаворитов соревнований – команды "Горлица". Победу в первой партии вырвал "Приборостроитель", но три следующих, несмотря на упорное сопротивление, забрали соперники. Итог игры – 1:3.

Лучшим игроком команды "Приборостроитель" признан Дмитрий Глазков (цех №42).

"Это была красивая игра! Заводская сборная показала огромную волю к победе. В партиях было много ярких и напряженных моментов, которые заставляли нас нервничать", – поделился впечатлениями постоянный болельщик, почетный ветеран АПЗ Иван Малыгин.

Текст и фото: Екатерина Ядрова

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Теги:
АПЗ Волейбол
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