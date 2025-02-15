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Бизнес

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Дагестане

19 февраля 2025 13:34  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Республику Дагестан, которая пройдет с 7 по 10 апреля 2025 года. Деловую миссию организует центр «Мой бизнес» Нижегородской области совместно с региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Ожидается участие главы ведомства Максима Черкасова.

«Деловые поездки по России позволяют региональным компаниям укреплять и расширять торгово-экономические связи внутри страны. В прошлом году центр «Мой бизнес» организовал пять межрегиональных деловых поездок, в том числе в Дагестан. По результатам деловой миссии нижегородские предприятия начали поставлять в республику удобрения для виноградников, медицинскую мебель, счетчики для воды, спиртометры и офисную мебель», – рассказал Максим Черкасов.

Деловая программа бизнес-миссии в Дагестане в этом году будет включать проведение переговоров с потенциальными партнерами, посещение крупных промышленных предприятий, встречи с представителями профильных органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства Республики Дагестан.

Региональный центр «Мой бизнес» возьмёт на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы бизнес-миссии, а также с транспортным обслуживанием на территории Дагестана.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии, необходимо до 28 февраля подать заявку на портале МСП.РФ. Форма регистрации для индивидуальных предпринимателей https://clck.ru/3GRzfQ, для юридических лиц: https://clck.ru/3GS2j6.

Изучить каталог дагестанских производителей можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/cdNw/4AfBDroYq. Оставить заявку на проведение переговоров с представителями конкретной организации можно при регистрации на участие в бизнес-миссии.

Принять участие в поездке могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере производства товаров и предоставления услуг на территории Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра действует горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Нацпроект Предприниматели экономика
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