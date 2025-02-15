Власти заключили концессию на укрепление левого берега Оки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области заключило концессионное соглашение с ООО "Проект 4" на строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу Оки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этот проект является частью масштабной работы по обеспечению безопасности и благоустройству прибрежной зоны. Берегоукрепление охватит участок между Молитовским и Канавинским мостами протяженностью 3,4 км.

Основная цель проекта — предотвратить разрушение берега и создать надежную защиту от размывания. В дальнейшем это позволит не только сохранить территорию, но и провести комплексное благоустройство набережной, сформировав новый речной фасад города.

Строительство запланировано на 2025 год, а завершить проект планируется к 2028 году. Общий объем инвестиций оценивается в 8,5 млрд рублей.

Отметим, что нижегородская область входит в число лидеров по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП). Такой механизм позволяет реализовывать крупные инфраструктурные проекты, которые сложно финансировать только за счет регионального бюджета.

Ранее региональный минград рассказал о планах развития левобережья Оки в областном центре.

Сообщалось, что в план концессий на 2025 год вошли два обхода и дублер проспекта Ленина.