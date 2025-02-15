ОНФ выявил проблемы диспансеризации и предложил изменить систему Политика

На совещании с правительством России Общероссийский народный фронт (ОНФ) представил основные проблемы диспансеризации, с которыми сталкиваются граждане. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов озвучил их перед президентом Владимиром Путиным.

Эксперты проанализировали более 2 тысяч обращений, поступивших на "Прямую линию" с президентом, а также провели опрос 26 тысяч пациентов государственных поликлиник. В результате выявлены четыре ключевые проблемы.

Запись и организация процесса – пройти диспансеризацию за два дня практически невозможно, а записаться на обследования сложно. Многие пациенты получают ложные уведомления о якобы пройденной диспансеризации.

Качество приема – пациенты жалуются на формальный подход врачей, недостаточную диагностику и невозможность сдать расширенные анализы.

Обратная связь – после обследования люди не получают разъяснений по результатам, а рекомендации врачей ограничены или отсутствуют.

Позиция работодателей – каждый четвертый участник опроса отметил, что руководство не предоставляет выходные для прохождения диспансеризации, хотя это предусмотрено Трудовым кодексом.

Для исправления ситуации ОНФ предлагает: объективно устанавливать показатели по диспансеризации для регионов и исключить приписки; добавить новые инструменты для записи на обследования – например, через портал госуслуг; при необходимости обращаться в надзорные органы, если после реформ ситуация не улучшится.

"Врачи не должны страдать из-за невыполнимых нормативов. Проблема не в них, а в системе", – подчеркнул Михаил Кузнецов.