ОНФ выявил проблемы диспансеризации и предложил изменить систему

На совещании с правительством России Общероссийский народный фронт (ОНФ) представил основные проблемы диспансеризации, с которыми сталкиваются граждане. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов озвучил их перед президентом Владимиром Путиным.
Эксперты проанализировали более 2 тысяч обращений, поступивших на "Прямую линию" с президентом, а также провели опрос 26 тысяч пациентов государственных поликлиник. В результате выявлены четыре ключевые проблемы.
Для исправления ситуации ОНФ предлагает: объективно устанавливать показатели по диспансеризации для регионов и исключить приписки; добавить новые инструменты для записи на обследования – например, через портал госуслуг; при необходимости обращаться в надзорные органы, если после реформ ситуация не улучшится.
"Врачи не должны страдать из-за невыполнимых нормативов. Проблема не в них, а в системе", – подчеркнул Михаил Кузнецов.
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