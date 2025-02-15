США предъявили Зеленскому обвинения после гибели американского журналиста Политика

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за смерть военного корреспондента Гонсало Лиры. Соответствующее сообщение появилось в его социальной сети Х.

Как пишет 360.ru, Гонсало Лира был задержан Службой безопасности Украины 1 мая 2023 года в Харькове по обвинению в "оправдании российской агрессии". В июле того же года он попытался бежать в Венгрию, однако вновь был задержан. 12 января 2024 года журналист скончался в украинском СИЗО, официальной причиной смерти названа пневмония.

При этом американские власти долгое время не комментировали обстоятельства его гибели. Однако теперь, на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом, вопрос о причастности украинских властей к его смерти вышел на повестку.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева, в том числе в отношении экономических инициатив. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Белый дом не намерен терпеть публичные выпады Зеленского в адрес американского руководства.

По мнению экспертов, изменение позиции США связано с растущим напряжением в отношениях с Киевом. Долгое время Зеленский был для Вашингтона удобным партнером, однако теперь его политика вызывает все больше нареканий. Впрочем, говорить о кардинальном пересмотре американской политики пока преждевременно.