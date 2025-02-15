Тысячи нижегородцев объединились, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества Общество

фото: РИК НРО партии Единая Россия

Тысячи нижегородцев объединились, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества в рамках акции "Тепло для Героя". Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

Ко Дню защитника Отечества в каждом муниципалитете Нижегородской области были собраны подарки и гуманитарная помощь для наших бойцов.

В преддверии праздника волонтеры движения "Фронтовая посылка нижегородцев" доставили гуманитарный груз, собранный региональным отделением партии, в один из фронтовых госпиталей в зону СВО. Нижегородцы привезли медикаменты, средства личной гигиены, легкое и теплое нательное белье, носки, а также рулоны теплоизоляции для внутренних помещений госпиталя. Там сейчас работает заместитель главврача Балахнинской ЦРБ Владислав Перепёлкин. Раньше он сам в составе этой волонтерской команды собирал и сопровождал гумконвои, потом принял важное решение - отправиться на передовую.

"Дорогие земляки, все жители Нижегородской области, спасибо вам большое! На протяжении двух лет я в составе группы "Фронтовая посылка" поддерживал наших ребят. Теперь вы поддерживаете и меня. Все до нас доезжает – все это для нас важно, мы чувствуем ваше надежное плечо. Ждите нас с Победой!" - передал в ответ Владислав Перепёлкин.

Более тонны груза от акции "Тепло для Героя" отправлено вместе с очередным гумконвоем, сформированным Автозаводским районом Нижнего Новгорода. Его доставит член местного политсовета партии, руководитель центра гуманитарной помощи района Александр Марунченко. Он также более двух лет занимается сбором и доставкой грузов бойцам и мирным жителям в зону СВО, новые и приграничные регионы. А в конце прошлого года отправился добровольцем служить в Курскую область.

"В это сложное время наш долг и обязанность - делать все возможное для достижения Победы и мирной жизни на всей территории нашей страны. За время постоянных поездок на Донбасс и приграничные регионы я видел, что эта поддержка имеет очень большое значение. Самое важное сейчас - это сплоченность ради общей Победы!" - сказал Александр Марунченко.

В акции приняли участие активисты и сторонники партии, депутаты, сотрудники различных учреждений и предприятий, предприниматели и неравнодушные жители всех возрастов.

"Мы стараемся, чтобы ребята почувствовали тепло нашего дома, пусть даже на расстоянии. С каждой вещью отправляем им частичку своей души и молимся за них", - поделились серебряные волонтеры нижегородского ТОС "Гребешковский", которые вяжут для солдат теплые вещи.

Более 10 тысяч писем, открыток, поделок, талисманов передали юные нижегородцы.

Региональный фонд "Дружба" совместно со сторонниками "Единой России" отправил окопные свечи, которые изготовили ребята из детских домов и интернатов Нижегородской области.

"Важно, что в изготовлении этих свечей участвовали сами ребята. Они уже понимают, что это забота о тех, кто нас защищает. Дети также написали письма, пожелания, передали подарки и открытки нашим бойцам. Такие акции помогают нам вместе приближать Победу", - отметил председатель местного совета сторонников партии Автозаводского района Нижнего Новгорода Артём Савин.

"Мы с друзьями помогаем нашим товарищам, которые сейчас находятся в зоне СВО, наша компания также регулярно участвует в гуманитарной миссии. И знаем, что такая поддержка очень нужна там. Узнав об акции, сотрудники решили внести свой вклад в общее дело. Передали геотекстиль, который имеет большую область применения. Его можно использовать для утепления, согрева двигателей, как дренаж, если, например, надо отмостку сделать и так далее. Нельзя думать, что СВО проходит где-то далеко, мы должны быть вместе, единой командой", - сказал коммерческий директор компании по производству геосинтетики Руслан Байкеев.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" благодарит каждого участника акции "Тепло для Героя" за сопричастность, поддержку наших защитников Отечества и бесценный вклад в достижение Победы.

Напомним, ставшая уже традиционной акция "Тепло для Героя" реализуется в рамках партийного проекта "Старшее поколение", но к ней присоединяются участники самого разного возраста. И каждый год она объединяет тысячи людей по всему региону, желающих поддержать и поздравить защитников Отечества. В рамках акции все желающие могут передать российским военнослужащим подарок или письмо с поздравлением. Все собранные посылки и гуманитарная помощь отправляются к нашим бойцам в зону СВО или в военные госпитали, а также для солдат организуют праздничные концерты.