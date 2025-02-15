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Культура и отдых

Нижегородский губернский оркестр выступил с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества

23 февраля 2025 17:39  [60] Культура и отдых
фото: РИК НРО партии Единая Россия

фото: РИК НРО партии Единая Россия

В День защитника Отечества, в Доме офицеров Новосмолинского гарнизона в Нижегородской области состоялся большой праздничный концерт. С яркой тематической программой перед военнослужащими и их семьями выступил Нижегородский губернский оркестр. Творческий подарок по ставшей уже доброй традицией организован при поддержке регионального отделения и совета сторонников "Единой России".

"Мы всегда с радостью и большим уважением принимаем участие в таких концертах. Сегодня подготовили программу, которой хотели передать значимость этого праздника и благодарность нашим защитникам. В репертуаре песни о различных родах войск, наших героях, композиции о России, нижегородском крае, конечно, и лирические - о родном доме, семье, любви. Также включены красочные танцевальные постановки. Этот концерт – символ поддержки наших воинов и напоминание о том, что мы с ними. Поздравляем всех бойцов и их родных с Днем защитника Отечества!" - сказал художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра, сопредседатель регионального совета сторонников партии Евгений Петров.

Общая эмоциональная атмосфера праздничного концерта не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале. Они по достоинству оценили концертные номера артистов и наградили их горячими аплодисментами.

Перед выступлением оркестра волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и сторонников партии вручили каждому военнослужащему письма со словами благодарности и праздничные открытки, сделанные своими руками воспитанниками детских садов и школьниками.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сегодня проходят по всей Нижегородской области. В регионе поздравляют ветеранов и тех, кто сегодня стоит на защите мира и безопасности Родины, проходят концерты, выставки, исторические реконструкции, митинги, флешмобы, патриотические мероприятии для молодежи.

Так, в Штабе общественной поддержки "Единой России" Нижегородской области для нижегородских школьников представители военного учебного центра ННГУ им. Лобачевского провели зарницу. Для участников была подготовлена насыщенная программа, где они смогли испытать себя в различных военно-прикладных дисциплинах.

"Мы узнали секреты обращения с оружием и попробовали свои силы в этом непростом деле. Также научились оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. А еще нам рассказали про то, как защитить себя от химических угроз и научатся быстро и правильно использовать средства индивидуальной защиты", - рассказал один из участников мероприятия Сергей.

Также всех участников ждал мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Все они будут переданы нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".

В военных частях Нижегородской области регулярно проходят концерты для мобилизованных и военнослужащих. С начала спецоперации творческие коллективы выразили желание выступать перед бойцами, чтобы поддержать и поблагодарить их. Выступления для бойцов организуют региональное отделение "Единой России" и совет сторонников партии совместно с областным министерством культуры.

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Теги:
День защитника Отечества Концерты
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