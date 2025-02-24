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Политика

Игорь Комаров провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО

25 февраля 2025 18:15  [87] Политика

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров 25 февраля провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участие в мероприятии приняли общественные деятели и представители руководства крупнейших предприятий субъектов РФ, расположенных в ПФО. 

В ходе заседания обсуждались планы дальнейшей реализации молодежной политики в ПФО, в том числе в рамках окружных общественных проектов. 
Игорь Комаров отметил, что эта деятельность направлена на решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным: «Общественные проекты, реализуемые на территории Приволжского федерального округа, соответствуют национальной цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности».

В Приволжье реализуется 13 общественных проектов, которые создают стимулы для развития и самореализации детей и молодежи, помогают решать социальные вопросы. В 2024 году в окружных проектах, которые аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО реализует совместно с Фондом, приняли участие больше 384 тысяч молодых людей 14-ти регионов округа. 

«Главное новшество 2025 года – новый общественный проект для работающей молодежи «МолоТ». Проект объединит команды предприятий реального сектора, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», – добавил Игорь Комаров. Полномочный представитель обратил особое внимание на то, что этот проект станет первым в России масштабным общественным проектом для работающей молодежи.

«Важно, чтобы при реализации общественных проектов была обратная связь с молодежью, они должны отвечать реальным потребностям молодых людей, своевременно разрабатываться и корректироваться с учетом запросов времени, а не рождаться в кабинетах, – подчеркнул Игорь Комаров. –  Учитывая интерес ребят к сверстникам из дружественных стран, в 2025 году будет расширяться география: ежегодно приезжают команды из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, в 2024 году впервые добавились представители Кыргызстана. Регулярно участвуют команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области». 

«Президент России Владимир Путин на недавнем совещании по развитию беспилотных авиационных систем в Самаре в очередной раз отметил перспективность и значимость этой сферы. В Приволжском федеральном округе она развивается особенно стремительно, во многих регионах есть технологическая инфраструктура для разработки, испытаний и производства БПЛА. Учитывая задачи, поставленные Президентом, и перспективы развития этого направления, мы включили соревнования по пилотированию и программированию беспилотных летательных аппаратов в Интеллектуальную олимпиаду ПФО», – рассказал Игорь Комаров.

Безусловно, во всех окружных общественных проектах будут отражены 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

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Теги:
Игорь Комаров Общественные организации
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