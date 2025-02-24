Александр Щелоков: "Ветераны СВО на высоком духовном и патриотическом подъеме – это поможет системе управления" Общество

«Из зоны СВО приходят люди с новыми знаниями и опытом, который нужно грамотно интегрировать в нашу повседневную жизнь. Ответственно можно сказать, что ветераны специальной военной операции возвращаются на высоком духовном и патриотическом подъеме, который должен помочь работе в системе управления. А многие управленческие вопросы нередко требуют решительности и упорства», - сказал глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя реализацию программы «Герои. Нижегородская область» в регионе.

«Герои СВО могут занять ответственные участки управления муниципалитетами, регионом, различных отраслей хозяйствования. Для этого создана программа «Герои. Нижегородская область» со специально подготовленной системой обучения и наставничества. Я мог бы выступить одним из наставников. Это будет безусловный взаимообмен знаниями. Важно сегодня научиться говорить на одном, понятном друг другу языке. Общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» будет работать на системной основе. Это не разовая акция, а работа на многие годы вперед. Программа задумана в интересах модернизации системы управления», - пояснил он.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке: https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.