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Культура и отдых

Выксунцы увидели первое ледовое шоу на сцене ФОКа "Баташев"

26 февраля 2025 16:36  [109] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ОМК

В Выксе состоялось первое гастрольное выступление московского детского образовательного театра на льду "Алеко". Спектакль прошел при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК).  

В начале февраля на льду ФОКа "Баташев" артисты представили зрителям ледовое шоу "Конек-Горбунок" (0+). В постановке приняли участие 49 воспитанников театра в возрасте от 7 до 19 лет. Юные фигуристы продемонстрировали владение коньками, элементы ледовой акробатики, а также сложные трюки – катание на унициклах, использование коньков-ходуль и выступления с большой скакалкой.  

Организаторы подчеркивают, что привоз таких спектаклей – это шаг к созданию более насыщенной культурной среды в Выксе. Шоу дало возможность детям и их родителям провести время вместе, наслаждаясь мастерством юных артистов.  

Глава МСУ Выксы Владимир Кочетков отметил высокий интерес жителей к выступлению и выразил уверенность, что сотрудничество с театром будет развиваться, чтобы в городе появлялось еще больше культурных событий.  

По словам управляющего директора выксунского завода ОМК Александра Барыкова, благодаря инициативам жителей и взаимодействию администрации с бизнесом в Выксе появляются новые возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах. Он подчеркнул, что ОМК ежегодно расширяет культурные программы, чтобы у выксунцев было больше вариантов для досуга.  

"Гастроли московского театра на льду показывают, что совместными усилиями мы делаем город не только комфортным для жизни, но и насыщенным возможностями для творчества и развлечений", – отметил он.  

Добавим, что театр на льду "Алеко" был основан в 1977 году при профсоюзном комитете автомобильного завода АЗЛК на базе СШОР "Москвич". Среди его выпускников – олимпийский чемпион Сочи-2014 Никита Кацалапов и призер чемпионатов мира и Европы Яна Хохлова.  

Сегодня театр объединяет более 120 юных артистов в возрасте от 4 до 17 лет. В его репертуаре – спектакли, балеты-сказки, ледовые композиции, танцы и миниатюры.  

Постановщиком шоу "Конек-Горбунок" выступила Ольга Кондрашова – художественный руководитель театра, почетный работник физической культуры, спорта и туризма.

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Теги:
Выкса Фигурное катание Шоу
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