Праздник Масленицы для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Праздник Масленицы для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Полет» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия».

В праздничных гуляниях приняли участие более 100 учеников коррекционных школ Нижнего Новгорода и подопечных общественной организации «Жить По-Настоящему», также к ним присоединился волонтерский отряд Движения первых школы №115.

Дети встретили весну активными играми и веселыми стартами, хороводами с песнями вокруг чучела Масленицы. После прохождения четырех спортивных станций участники собрались за чаепитием с блинами, которые дети приготовили сами на кулинарном мастер-классе. Вместе с детьми в празднике принял участие большой медведь - ростовая кукла, с которым все с радостью фотографировались.

«Мероприятие направлено на изучение и уважение к обрядовым народным праздникам, семейным традициям в форме познавательно-развлекательных программ. Мы видим, с какой радостью дети погружаются в эту атмосферу творчества, общения, участвуют в играх, развлечениях», - рассказала председатель регионального общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда», секретарь первичного отделения партии «Страж революции-2» Елена Овсянникова.

Родители поблагодарили за организацию праздника, а также за внимание работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Организация таких мероприятий - это не только возможность подарить детям радость и яркие эмоции, но и еще один важный шаг в создании инклюзивного общества, где каждый ребенок, независимо от своих возможностей, чувствует себя частью большого и дружного коллектива. Мы стремимся к тому, чтобы праздники, спорт и общение были доступны всем, и сегодняшнее мероприятие - еще один пример того, как мы воплощаем эту идею в жизнь. Благодарю всех, кто помог сделать этот день особенным для детей», - региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» и включены в народную программу «Единой России».