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Культура и отдых

Бренд НХП Нижегородской области "Человечно" представлен на выставке "Ладья. Весенняя фантазия – 2025"

27 февраля 2025 10:27  [40] Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов в Нижегородской области

12 предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области представили свою продукцию на XXXVII выставке-ярмарке «Ладья. Весенняя фантазия – 2025» (6+). Экспозицию под общим региональным брендом народных художественных промыслов «Человечно» можно увидеть в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Выставка-ярмарка продлится до 2 марта.

Как сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, посетители регионального стенда могут приобрести понравившиеся изделия с хохломской, городецкой и семёновской росписью, с золотной вышивкой, а также резные изделия из кости и камня, филигранные и художественные изделия из металла, ножевую продукцию, вещи, выполненные в технике ручного ткачества, продукцию из кожи.

«Народные художественные промыслы – это настоящее достояние Нижегородской области, наследие, которое удалось сохранить через века и на века. Для наших отраслевых предприятий важно повышать свою узнаваемость и расширять рынки сбыта, именно с этой целью мы объединили все промыслы региона под единым брендом – «Человечно», – рассказал министр.

По словам Сергея Яковлева, всего в выставке-ярмарке принимают участие свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, а также творческих объединений из множества регионов страны.

«Мы всегда говорим о том, что красота наших изделий народных художественных промыслов несет в себе дух 100% настоящей России! Приглашаем всех гостей выставки заглянуть на наш стенд и обязательно найти для себя то, что вызовет глубокий отклик в сердце», – сказал он.

Напомним, развитие мест традиционного бытования народных художественных промыслов соответствует целям и задачам нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и является преемником действовавшего до 2025 года нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект НХП Хохлома
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