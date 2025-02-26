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Общество

Нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза в Курскую область

27 февраля 2025 18:51  [160] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

27 февраля от Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» отправлена очередная партия гуманитарной помощи в Курскую область.

Груз для жителей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в ПВР, собрали местные отделения партии, при участии депутатов, различных учреждений, предприятий, предпринимателей, общественных организаций.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Филипенко, отметил, нижегородцы считают своим долгом помогать тем, кто оказался в этой трудной ситуации, помощь жителям Курской области стала объединяющей силой для всех.

«Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области всегда вызывает большой отклик. В формировании этого груза приняли участие все наши местные отделения партии в регионе. Отправили то, что нужно людям в повседневной жизни, – предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты, чай. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые принимают участие в этом большом и добром. Будем помогать столько, сколько потребуется», - сказал он.

В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в ПВР Курской области.

Ранее региональным отделением партии для жителей Курской области были отправлены гуманитарные грузы с теплыми вещами для детей и взрослых, бытовой техникой, предметами первой необходимости, питьевой водой, продуктами питания.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородским региональным отделением «Единой России» в постоянном режиме ведется отправка гуманитарных грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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