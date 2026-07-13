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Капремонт школы №5 в Кстове подешевел почти на 14 млн рублей после торгов

13 июля 2026 11:19 Общество
Капремонт школы №5 в Кстове подешевел почти на 14 млн рублей после торгов

Фото: Александр Воложанин

Капитальный ремонт здания МАОУ СШ №5 в Кстове обойдется почти на 14 млн рублей дешевле начальной цены. Информация размещена на сайте госзакупок.

Изначально на проведение работ планировали направить 128,2 млн рублей. Заказчиком выступало МБУ «ГлавУКС».

Школьное здание введено в эксплуатацию в 1961 году. Оно состоит из трех этажей, в правом крыле расположен подвал. Проект предусматривает комплексное обновление объекта. Запланированы ремонт фасада, капитальный ремонт кровли и проведение отделочных работ. Также предусмотрена модернизация инженерных систем: обновят электроснабжение, отопление и вентиляцию, водоснабжение и канализацию, установят автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, смонтируют видеонаблюдение и сети связи.
Отдельно включены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов.

Работы должны быть выполнены до 1 августа 2027 года.

На участие в конкурсе поступили три заявки, все они были признаны соответствующими требованиям закупочной документации. Победителем стала компания, предложившая наименьшую стоимость — 114,7 млн рублей. Контракт заключен с ООО «ВК-Индустрия» из Башкортостана.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района.

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Теги:
капремонт Кстово Школы
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