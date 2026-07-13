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Ускоренное старение выявили у восьми жителей Дзержинска

13 июля 2026 11:08 Общество
Ускоренное старение выявили у восьми жителей Дзержинска

Фото: Максим Герасимов

В Дзержинске в ходе профилактической акции «Вечер здоровья» выявили десятки скрытых нарушений у горожан. Об этом в своем Max-канале рассказал главред медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Мероприятие прошло в поликлинике № 2 Дзержинска. По итогам обследования троих пациентов направили на дополнительную диагностику с подозрением на новообразования кожи и молочной железы.

Участники акции также получили направления на углублённые обследования из‑за серьёзных факторов риска. Повышенный уровень сахара обнаружен у 16 человек, высокий холестерин — у 21. Ещё у двоих выявлены нарушения сердечного ритма.

Кроме того, у восьми жителей диагностировали признаки ускоренного биологического старения и изменения состава тела. С ними продолжат работу специалисты местного Центра здоровья.

Ранее сообщалось, что в апреле в городской поликлинике №7 Нижнего Новгорода начал работать первый в регионе Центр медицины здорового долголетия.

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Теги:
долголетие Здравоохранение Медицина и здоровье
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