Делегация Самарской области высоко оценила нижегородский опыт по работе с бизнесом Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Делегация Самарской области ознакомилась с нижегородскими инвестиционными практиками. С 2025 года повышение инвестиционной активности стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Делегацию Самарской области заинтересовал опыт Нижегородской области по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства и заключению концессионных соглашений, опыт работы с ресурсоснабжающими организациями и механизм реализации системы «обратной связи» для бизнеса.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский рассказал о внедрении в рамках регионального инвестиционного стандарта «Сквозного инвестиционного потока». Его цель – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах. В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов по его реализации.

В свою очередь, заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин отметил, что с коллегами из Самарской области уже выстроены рабочие отношения.

«Мы рассказали о собственном опыте реализации крупных и важных для региона проектов, а также о выстраивании взаимодействия с инвесторами. Отмечу, что Корпорация развития Нижегородской области также заинтересована в обмене лучшими практиками развития инвестиционной экосистемы. Наши регионы схожи по многим параметрам, поэтому, уверен, подобные встречи полезны для обеих сторон», – сказал он.

Напомним, в апреле 2024 года представители Корпораций развития Нижегородской и Самарской областей обсудили порядок взаимодействия с региональными властями, регламент отбора и признания проектов приоритетными и механизмы участия и контроля агентств развития, а также договорились о совместной реализации мероприятий по продвижению инвестиционных проектов.

«В настоящее время в Самарской области ведется работа по созданию на базе Корпорации единого института развития. Нижегородская область обладает значительным опытом в работе с бизнесом, о чем в том числе говорят федеральные рейтинги. Планируем учитывать нижегородские практики и в своей работе», – отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.