В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
28 февраля 2025 16:45  [53] Делегация Самарской области высоко оценила нижегородский опыт по работе с бизнесом
28 февраля 2025 09:00  [241] В Выксе выпустили книгу о современных технологиях производства проката
27 февраля 2025 18:49  [288] Более 230 экспортных контрактов заключили нижегородские малые и средние предприятия благодаря поддержке ЦПЭ в 2024 году
27 февраля 2025 18:37  [667] Нижегородские кинотеатры оказались среди ответчиков по многомиллионным искам
27 февраля 2025 12:10  [371] Петр Фрадков и Глеб Никитин обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Нижегородской области
27 февраля 2025 11:47  [417] Две новые гостиницы построят у площади Минина в Нижнем Новгороде
27 февраля 2025 11:15  [335] Нижегородские предприниматели стали участниками проекта "Платформа роста"
26 февраля 2025 17:42  [378] Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в вебинарах по работе с маркировкой товаров
26 февраля 2025 13:41  [397] На 33% увеличилась выработка у нижегородского производителя дверей благодаря участию в проекте "Производительность труда"
26 февраля 2025 13:13  [424] От "Первого номера" до "Зятя": топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой
Бизнес

Делегация Самарской области высоко оценила нижегородский опыт по работе с бизнесом

28 февраля 2025 16:45  [53] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Делегация Самарской области ознакомилась с нижегородскими инвестиционными практиками. С 2025 года повышение инвестиционной активности стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Делегацию Самарской области заинтересовал опыт Нижегородской области по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства и заключению концессионных соглашений, опыт работы с ресурсоснабжающими организациями и механизм реализации системы «обратной связи» для бизнеса.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский рассказал о внедрении в рамках регионального инвестиционного стандарта «Сквозного инвестиционного потока». Его цель – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах.  В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов по его реализации.

В свою очередь, заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин отметил, что с коллегами из Самарской области уже выстроены рабочие отношения.

«Мы рассказали о собственном опыте реализации крупных и важных для региона проектов, а также о выстраивании взаимодействия с инвесторами. Отмечу, что Корпорация развития Нижегородской области также заинтересована в обмене лучшими практиками развития инвестиционной экосистемы. Наши регионы схожи по многим параметрам, поэтому, уверен, подобные встречи полезны для обеих сторон», – сказал он.

Напомним, в апреле 2024 года представители Корпораций развития Нижегородской и Самарской областей обсудили порядок взаимодействия с региональными властями, регламент отбора и признания проектов приоритетными и механизмы участия и контроля агентств развития, а также договорились о совместной реализации мероприятий по продвижению инвестиционных проектов.

«В настоящее время в Самарской области ведется работа по созданию на базе Корпорации единого института развития. Нижегородская область обладает значительным опытом в работе с бизнесом, о чем в том числе говорят федеральные рейтинги. Планируем учитывать нижегородские практики и в своей работе», – отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Корпорация развития Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph