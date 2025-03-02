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Культура и отдых

Многодетные мамы из районов стали первыми зрителями открывшейся выставки в ЗСНО

04 марта 2025 18:06  [91] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 марта в Законодательном Собрании Нижегородской области открылась выставка «Я подарю тебе букет!» (0+). Автор работ архитектор и член Союза художников России, Галина Шафранская.

Работы художницы регулярно участвуют во всероссийских выставках и конкурсах. Для данной экспозиции было представлено 30 лучших натюрмортов автора. Многодетные матери стали почетными гостями и первыми увидели эти полотна.

Галина Шафранская – коренная жительница Дзержинска. Первые навыки живописи она получила в художественной школе. Галина не сразу посвятила себя искусству. Получив высшее образование в строительном институте и поработав архитектором, она вернулась к живописи лишь в 2010 году.

«Жизнь - она разная. Была учеба, работа, а сейчас творчество. И я очень счастлива, что могу делиться своим творчеством с другими. Каждый период что-то дает, и я благодарна за все. Сейчас я наслаждаюсь живописью и особенно ценю, когда мои работы находят отклик в сердцах людей», - рассказала Галина Шафранская.

Ее работы не раз выделялись среди экспертов живописи как натюрморты передающие тепло, невесомость и чистоту, и при этом отличающиеся четкостью линий и глубокой проработкой деталей.

«Мы были особенно рады пригласить многодетных матерей на открытие этой выставки, ведь их вклад в благополучие Нижегородской области неоценим. Эта выставка – наш подарок всем женщинам к 8 марта», - отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Художница применяет мягкие цветовые переходы, чтобы передать глубину и объем композиций, где внимание уделено форме, текстуре и игре света. Выставка, на которой представлены эти работы, продлится до 13 марта. Посещение осуществляется по предварительной записи.

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Теги:
8 марта Выставка Законодательное собрание
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