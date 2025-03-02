Парта Героя появилась в Тимирязевской школе Городецкого округа Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Тимирязевская средняя школа Городецкого округа присоединилась к всероссийскому образовательно-патриотическому проекту «Парта Героя» партии «Единая Россия». В учебном заведении торжественно открыли Парту Героя в память об участнике Великой Отечественной войны, участковом уполномоченном поселка им. Тимирязева, младшем лейтенанте милиции Александре Петрове, погибшем при исполнении служебных обязанностей.

На мероприятии присутствовали дочери героя, представители МВД России по Нижегородской области, депутатского корпуса, учащиеся и педагоги школы.

Александр Петрович Петров – участник Великой Отечественной войны, участник наступательных боев в составе войск 2-го Украинского фронта в борьбе с немецкими захватчиками. Он участвовал в освобождении городов Харьков, Констанца, Вена, Брук, Комар, Чаньчунь, Брно, Естерг, Будапешт, Порт Артур. Награжден правительственными наградами: Орден Славы III степени, Орден Красной Звезды, медали «За Отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу II степени». После войны поступил на службу в органы внутренних дел Городецкого городского отдела милиции. Проявив себя смелым, инициативным и решительным сотрудником в борьбе с преступностью и нарушителями общественного порядка. 2 сентября 1961 года лейтенант милиции был ранен при задержании пытавшегося скрыться преступника, через несколько дней Александр Петров скончался в больнице от полученных ранений.

В своем выступлении председатель общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области Вадим Гребенщиков подчеркнул, что подвиг Александра Петрова – яркий пример мужества, отваги, достойного исполнения офицерского долга, на котором будет воспитываться молодое поколение.

«Парта Героя» – это искренний шаг к сохранению памяти о героизме и самопожертвовании людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, отметил заместитель председателя Земского собрания Городецкого муниципального округа, секретарь регионального совета первичных отделений «Единой России» Сейран Искендеров.

«Уважение и сохранение памяти о Героях Отечества, гордость за их подвиги – одно из важных направлений патриотического воспитания детей и молодежи. Важно знать историю страны и своей малой Родины и чтить память подвигов нашего народа. Именно на это направлен образовательный проект «Парта Героя», который помогает повысить уровень патриотизма молодого поколения», - сказал он.

Дочери героя выразили слова благодарности в адрес организаторов мероприятия и призвали учеников школы помнить и оставаться всегда благодарным тем, кто оберегает для нас мирное небо и яркое солнце над головой.

Во время торжественной церемонии открытия Парты Героя учащиеся вспомнили моменты из жизни и подвиг своего земляка Александра Петрова, а также подготовили для гостей патриотическую программу с музыкальными композициями и стихами.

«Необходимо помнить историю России, дорожить ей и уважать тех, кто внес неоценимый вклад в развитие государства. Открытие Парты Героя – это новая страница в истории школы, это связующая нить поколений. В душе каждого участника сегодняшнего мероприятия укоренилось чувство гордости за своего земляка», - отметила в своем выступлении директор Тимирязевской школы Наталья Сизова.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя» запустила «Единая Россия» в рамках партпроектов «Новая школа» и «Историческая память». На партах размещена информация о Герое. Право сидеть за такой партой получают ученики, отличившиеся в учебе и общественной деятельности.

В Нижегородской области в учебных заведениях установлено более 200 парт с именами Героев, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Среди них имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев России, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, Героев Труда.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии «Единой России» в разделе «Гражданская солидарность и молодежная политика».