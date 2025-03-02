"Нижний Новгород" расстается с Кейси Шепердом и подписывает нового защитника Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" объявил о расторжении контракта с американским защитником Кейси Шепердом. Об этом говорится в официальном заявлении команды.

Причиной прекращения сотрудничества стала травма спортсмена, из-за которой он не сможет помочь команде в ближайшее время. "Мы пришли к обоюдному решению о расторжении контракта", – сообщили в клубе.

Шеперд уже выступал за "Нижний Новгород" в сезоне 2020/21, а в декабре 2023 года вернулся в команду. В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ он провел 10 матчей, в среднем набирая 5,8 очка, а также делая 1,8 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват.

Одновременно с этим "Нижний Новгород" объявил о подписании контракта до конца сезона с 31-летним защитником Алексом Хэмилтоном. Американец начал текущий сезон в составе пермской "Пармы", где в среднем за игру набирал 11,9 очка.

Отмечается, что Хэмилтон не сможет принять участие в "Финале четырех" Кубка России, который пройдет с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде.