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Происшествия

Проверку проводят в Ветлуге после гибели мужчины на пилораме

10 марта 2025 20:00  [77] Происшествия

Доследственную проверку организовали в Ветлуге после смерти мужчины на пилораме. Как рассказали в пресс-службе нижегородского СК, 8 марта в подсобном помещении рухнула крыша и насмерть придавила 45-летнего мужчину.

Отмечается, что погибший не был сотрудником пилорамы, а пришел туда к своему родственнику.

Следователи уже провели осмотр мечта ЧП и опросили очевидцев. Также будет дана оценка действиям предпринимателя - владельца объекта.

По результатам доследственной проверки ожидается процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, сбившего насмерть 65-летнего пенсионера в Заволжье.

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Теги:
Ветлужский район Следственное управление
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