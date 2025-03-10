Проверку проводят в Ветлуге после гибели мужчины на пилораме

Доследственную проверку организовали в Ветлуге после смерти мужчины на пилораме. Как рассказали в пресс-службе нижегородского СК, 8 марта в подсобном помещении рухнула крыша и насмерть придавила 45-летнего мужчину.
Отмечается, что погибший не был сотрудником пилорамы, а пришел туда к своему родственнику.
Следователи уже провели осмотр мечта ЧП и опросили очевидцев. Также будет дана оценка действиям предпринимателя - владельца объекта.
По результатам доследственной проверки ожидается процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, сбившего насмерть 65-летнего пенсионера в Заволжье.
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