199 протоколов составили на цветочников-нелегалов в Нижегородской области Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

В Нижегородской области с 6 по 8 марта работал оперативный штаб, который занимался пресечением незаконной торговли цветами. По итогам его деятельности было составлено 199 протоколов, сообщили в региональном минпромторге.

В состав штаба вошли представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, центра “Мой бизнес”, нижегородского отделения “ОПОРЫ РОССИИ”, полиции и районных администраций.

Глава нижегородского минпрома Максим Черкасов отметил, что штаб начал работу по запросу регионального отделения “ОПОРЫ РОССИИ”. По его словам, в преддверии Международного женского дня нелегальные торговые точки ежегодно наносят ущерб официальным предпринимателям.

“Недобросовестные продавцы реализовывали цветы с автомобилей и временных палаток в местах, не предназначенных для торговли. В результате проверки было зафиксировано 199 нарушений”, – заявил Черкасов.

На горячую линию центра “Мой бизнес” и “ОПОРЫ РОССИИ” поступило 135 обращений от жителей и предпринимателей. Все сообщения проверялись силами полиции и районных администраций. В ряде случаев на одной точке выявляли сразу несколько нарушителей.

Председатель нижегородского отделения “ОПОРЫ РОССИИ” Ирина Садовникова подчеркнула, что работа штаба помогла выстроить системный подход к борьбе с нелегальной торговлей в пиковый период для цветочного бизнеса. Она поблагодарила министерство промышленности, районные администрации, административно-техническую инспекцию и полицию за оперативные действия.

Все собранные материалы направят в суд. Нарушителям грозит административная ответственность. 138 протоколов составлено за торговлю в неустановленных местах (статья 2.5 КоАП Нижегородской области), еще 61 – за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии (статья 14.1 КоАП РФ).