Энергетики усилили готовность в Нижегородской области из-за штормового ветра Общество

В Нижегородской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за усиления ветра. По прогнозам Гидрометцентра, 14 и 15 марта порывы могут достигать 16–21 м/с, сообщили в региональном правительстве.

Филиал "Россети Центр и Приволжье" — "Нижновэнерго" подготовил силы и средства для оперативного устранения возможных последствий непогоды. К ликвидации аварий могут быть привлечены около 280 бригад — более 1000 специалистов и 417 единиц техники.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых и инфраструктурных объектов подготовлены 234 резервных источника питания. В "Нижновэнерго" работает оперативный штаб, который координирует действия с МЧС и следит за изменением погодных условий.

Жителей региона энергетики призывают соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов к ним нельзя приближаться. О таких случаях, а также об отключении электричества и сроках его восстановления можно сообщить через сайт "Россети Центр и Приволжье", мобильное приложение "Есть свет!" или по телефону горячей линии 8-800-220-02-20.