Ограничения на полеты сняты в нижегородском аэропорту "Чкалов" Общество

В нижегородском аэропорту "Чкалов" с 6:05 19 марта сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Согласно информации, за время их введения один борт, следовавший в нижегородский аэропорт, был направлен на запасной аэродром.

Напомним, 17 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводили аналогичные ограничения.