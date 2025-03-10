Ограничения на полеты сняты в нижегородском аэропорту "Чкалов"

В нижегородском аэропорту "Чкалов" с 6:05 19 марта сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Согласно информации, за время их введения один борт, следовавший в нижегородский аэропорт, был направлен на запасной аэродром.
Напомним, 17 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводили аналогичные ограничения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+