Депутаты ЗСНО поддержали передачу права пользования госсобственностью Фонду народного единства Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области".

Документом предлагается добавить к перечню лиц, которые имеют право безвозмездно пользоваться имуществом, находящимся в собственности Нижегородской области, Фонд народного единства Нижегородской области. Его основные задачи – оказание адресной помощи участникам специальной военной операции и поддержка членов семей военнослужащих спецоперации.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что депутаты регионального парламента считают необходимым поддерживать организации, помогающие бойцам СВО и их семьям.

"Сегодня особенно важно не останавливать поддержку наших бойцов, делать все необходимое, чтобы приблизить Победу. Но также важно откликаться на текущие запросы наших ребят с передовой. Поэтому мы считаем необходимым поддержать организацию, помогающую бойцам и их семьям", - отметил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.