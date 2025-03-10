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Политика

Депутаты ЗСНО поддержали передачу права пользования госсобственностью Фонду народного единства

19 марта 2025 11:18  [94] Политика
Депутаты ЗСНО поддержали передачу права пользования госсобственностью Фонду народного единства

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 марта в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области".

Документом предлагается добавить к перечню лиц, которые имеют право безвозмездно пользоваться имуществом, находящимся в собственности Нижегородской области, Фонд народного единства Нижегородской области. Его основные задачи – оказание адресной помощи участникам специальной военной операции и поддержка членов семей военнослужащих спецоперации.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что депутаты регионального парламента считают необходимым поддерживать организации, помогающие бойцам СВО и их семьям.

"Сегодня особенно важно не останавливать поддержку наших бойцов, делать все необходимое, чтобы приблизить Победу. Но также важно откликаться на текущие запросы наших ребят с передовой. Поэтому мы считаем необходимым поддержать организацию, помогающую бойцам и их семьям", - отметил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

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Теги:
Законодательное собрание Имущество
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