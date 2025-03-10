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Общество

Топливно-энергетический кластер среднего профессионального образования может появиться в Нижегородской области

19 марта 2025 12:48  [113] Общество
Топливно-энергетический кластер среднего профессионального образования может появиться в Нижегородской области

Фото: пресс-служба "Эн+"

Компания готова на условиях софинансирования вложиться в создание на базе техникума топливно-энергетического кластера среднего профессионального образования. В кластер также войдет «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления».

В случае одобрения заявки федеральными ведомствами на базе кластера будет осуществляться обучение  по 6 специальностям, связанным с электро и теплоэнергетикой и обеспечением ресурсами населения, в том числе «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация», «Водоснабжение и водоотведение» и др.

Планируется, что с 2026 по 2028 год обучение в кластере пройдут более 1100 человек, при этом будет заключено 80 договоров о целевом обучении с работодателями в сфере энергетики и ЖКХ с гарантией трудоустройства выпускников. «Эн+ Тепло Волга» готова вложить средства в обустройство мастерских техникума и приобретение необходимого для практических занятий оборудования. В частности, заявка предполагает устройство зоны с котельным оборудованием, зоны по ремонту теплотехнического оборудования, слесарно-механической мастерской, лаборатории электротехнических измерений и др.  Всего в заявке предусмотрено 9 различных оборудованных аудиторий для разного вида работ.

«За счет масштабной программы модернизации энергетики востребованность в энергетических профессиях будет стабильно высокой как минимум ближайшие 10 лет. Поэтому мы, как одни из ключевых работодателей региона в этой сфере, заинтересованы в тесном сотрудничестве с образовательными организациями региона. Будем надеяться, что наше предложение о создании топливно-энергетического кластера, будет поддержано жюри конкурса, ведь аналогов такой образовательной площадке СПО в регионе пока нет», - прокомментировал генеральный директор ГК «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

«Эн+ Тепло Волга» за последние несколько лет серьезно усилила взаимодействие с ведущими ВУЗами и колледжами региона в рамках программ профориентации и привлечения специалистов в энергетическую отрасль. У компании подписано соглашение о взаимодействии с ННГУ им. Лобачевского, реализуются совместные проекты с НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ННГАСУ. За последний месяц hr-специалисты компании рассказали о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах в Эн+ на конференции  «Целевое обучение 2025 – кадры будущего», прошедшей в Нижегородском государственном университете, выступили в  Молодежном центре карьеры Нижегородской области на «Выставке практик и стажировок» совместно с ведущими организациями региона. Кроме того, с ознакомительным визитом на Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») побывала делегация Московского энергетического института из г. Волжский. Достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве и прохождении студенческих практик.

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Теги:
Образование Эн+ Энергетика
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