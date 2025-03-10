Выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО прошло в Дзержинске Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

19 марта заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел в Дзержинске выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

В работе комиссии приняли участие министр социальной политики региона Игорь Седых, представители других профильных министерств, руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, глава Нижегородского комитета семей воинов отечества Инна Наумова, а также глава Дзержинска Михаил Клинков.

«Выездной формат работы комиссии помогает эффективнее выстраивать работу по индивидуальному сопровождению участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей. В Дзержинске мы встретились с участником СВО Евгением, который сейчас находится в отпуске по реабилитации. Он столкнулся с непростой жизненной ситуацией, которую не решить, например, оказанием только материальной помощи. На заседании комиссии обсудили его вопрос, будем отрабатывать. Также в рамках заседания комиссии обсудили вопросы индивидуального сопровождения ветеранов СВО, их трудоустройства, оказания им медицинской помощи», - рассказал Андрей Гнеушев.

Заместитель губернатора Нижегородской области также встретился в Героем России Виталием Антоновым и матерью участников СВО Надеждой Петровной. Старший сын женщины числится без вести пропавшим, а младший продолжает участие в спецоперации, имеет множество наград. Андрей Гнеушев поблагодарил женщину за воспитание настоящих героев и напомнил о готовности оказать помощь по любым вопросам.

«Спасибо, что не забываете обо мне и моих детях! Это настоящие патриоты, готовые постоять за свою Родину. Они не только мои сыновья, они - сыны Отечества», - поблагодарила гостей Надежда Петровна.

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча с руководством правления Совета ветеранов СВО Дзержинска Алексеем Чубиным и Андреем Куприяновым. Ветераны активно вовлечены в общественную жизнь города, вносят огромный вклад в патриотическое воспитание: занимаются со школьниками, проводят зарницы и пр. Обсуждались вопросы административной поддержки муниципальной общественной организации, а также системные вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам СВО.

«Судьба каждого участника СВО, семьи каждого бойца должна быть на контроле и у местных властей, и у профильных органов власти. И какой бы ни был вопрос, наш долг - помочь в его решении», - подчеркнул Андрей Гнеушев.