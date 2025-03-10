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Политика

Евгений Люлин: "Мы учимся у других регионов, но создаём решения, уникальные для Нижнего Новгорода"

20 марта 2025 14:02  [81] Политика
Евгений Люлин: Мы учимся у других регионов, но создаём решения, уникальные для Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба ЗСНО

20 марта на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили вопрос создания сети выделенных полос и отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Инициатива направлена на повышение эффективности городского транспорта, сокращение заторов и улучшение экологической ситуации в городе.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде уже оборудовано 13 км выделенных полос для общественного транспорта. Они работают на ключевых магистралях, таких как проспект Гагарина, Московское шоссе и улица Советская. Как отметили участники заседания, следующий этап развития сети предусматривает расширение выделенных полос на других оживленных улицах, включая проспект Ленина, Комсомольское шоссе и улице Ванеева. Работы будут проводиться поэтапно до 2030 года с учетом анализа текущей загрузки дорог и возможных компенсационных мер для автомобилистов.

Особое внимание уделено созданию 10 отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта. В 2025 году планируется обустроить шесть таких объектов в разных районах города, включая посёлок Черепичный, улицу Цветочную и Космическую. Еще четыре площадки находятся на стадии проектирования. Эти меры позволят оптимизировать маршруты, снизить время простоя транспорта и повысить комфорт пассажиров.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников отметил, что выделенные полосы не только ускоряют движение автобусов и троллейбусов, но и стимулируют горожан чаще пользоваться общественным транспортом. По данным исследований, на участках с выделенными полосами время в пути сокращается на 20-30%, что делает такой вариант передвижения более привлекательным, чем личный автомобиль. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на дорожную сеть и улучшает экологию.

«Выделенные полосы для общественного транспорта – важный шаг в формировании современной и комфортной транспортной системы в городе. Мы видим, как подобные решения уже работают в других регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и уверены, что для Нижнего Новгорода это станет важным инструментом в борьбе с пробками», – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Наши планы до 2030 года предусматривают системный подход: от изменения разметки до реконструкции дорог. Уже в 2025 году мы начнем работы на проспекте Ленина и Московском шоссе, что улучшит транспортную доступность для тысяч жителей», – добавил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Реализация проекта осуществляется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Как было отмечено в ходе заседания, все решения будут приниматься с учетом мнения экспертов и мониторинга дорожной ситуации. Ожидается, что к 2030 году сеть выделенных полос увеличится более чем в пять раз, а новые разворотные площадки обеспечат логистическую поддержку для растущего пассажиропотока.

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Теги:
Законодательное собрание ПДД Транспорт
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