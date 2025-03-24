Более 6 тысяч человек приняли участие в XVIII Бутурлинских чтениях Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В рабочем посёлке Бутурлино с 17 по 22 марта 2025 года прошли XVIII Бутурлинские чтения имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова «Великая Россия: Связь времен и поколений». В этом году они посвящены Году защитника Отечества и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Чтения проводятся администрацией Бутурлинского муниципального округа при поддержке и участии семьи Казаковых, Фонда Памяти полководцев Победы, Законодательного собрания региона, Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа, Союза писателей России, министерства культуры Нижегородской области.

В чтениях 2024-2025 годов приняли участие более 6 000 человек – школьники, студенты, преподаватели образовательных учреждений, работники культуры, представители общественных организаций, жители, гости Бутурлинского округа из Чечни, Беларуси, Мордовии, Костромы. Онлайн мероприятия проекта набрали более 90 тысяч просмотров.

Значимым событием чтений стало открытие памятного знака участникам специальной военной операции «Быть воином - жить вечно» около храма в честь преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. Почетное право открыть памятный знак было предоставлено главе местного самоуправления Николаю Чичкову и координатору волонтерской группы Вадиму Назарову. В завершение церемонии состоялась передача портретов погибших воинов их родственникам. В День Победы, во время шествия Бессмертного полка, в одном ряду вместе с портретами героев Великой Отечественной войны встанут портреты погибших в ходе специальной военной операции земляков.

В рамках Бутурлинских чтений прошли межрегиональные форумы: научно-практический форум поисковиков «Без срока давности: возвращаем имена и судьбы» при поддержке Нижегородского регионального отделения поискового движения России, а также духовно-нравственный патриотический форум «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Его участниками традиционно становятся представители образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, Нижегородской метрополии Русской православной церкви.

В центральной библиотеке им. И.В. Петрянова-Соколова состоялась презентация печатного издания рассказов «Жизнь за други своя» под редактурой нижегородского писателя, общественного деятеля Захара Прилепина.

В зрительном зале районного Дворца культуры прошел показ фильма «Часы для Веры» и творческая встреча с кинопродюсером картины Игорем Рыбаком. Фильм, который был снят на живописных территориях Омска, Калачинска и в селе Серебряное Горьковского района Омской области, стал результатом многолетней работы. В съемках приняли участие не только профессиональные актеры, но и активисты Омского поискового движения, что придаёт картине особую значимость и глубину.

В школах состоялись «Маршальские уроки» и «Уроки мужества» с участием представителей Фонда памяти полководцев Победы и членов семей маршалов.

В холле районного Дворца культуры все желающие смогли познакомиться с выставкой писем, марок, конвертов и почтовых карточек времен Великой Отечественной войны из коллекции нижегородца Геннадия Пущина «Весточка с поля боя», а также фотовыставкой портретов жен участников СВО, поддерживающих своих мужей в тылу.

В рамках Бутурлинских чтений было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области и региональным отделением Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, проведение Бутурлинский чтений важно и востребовано. Участники чтений направляют свои усилия на сбережение нашей исторической памяти, богатейшего культурного, духовного наследия, вовлекая в работу энергичных и неравнодушных людей, чувствующих личную сопричастность к будущему Отечества. Это важно и для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности», – отметил Николай Чичков.

Покидая бутурлинскую землю, гости и участники Бутурлинских чтений возложили цветы к мемориалу в честь Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И. Казакова на родине полководца в селе Филиппово.