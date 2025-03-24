Нижегородское правительство и ФАС России предлагают усовершенствовать законодательство о концессиях Политика

Фото: Максим Шевяков

Стратсессия "Государственно-частное партнерство, концессионные соглашения и тарифное регулирование" открылась в Нижнем Новгороде. На базе Академии "Маяк" вопросы совершенствования законодательства, в первую очередь, в сфере тарифообразования, обсудили руководители центрального аппарата ФАС России, профильных министерств, региональных органов тарифного регулирования, а также инвесторы. В стратсессии принял участие руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

Максим Шаскольский отметил, что государственно-частное партнёрство и механизм концессионных соглашений являются эффективными инструментами для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. Передача в эксплуатацию государственного и муниципального имущества по концессионным соглашениям - один из основных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие было разделено на четыре тематических секции: три отраслевых, касающихся тем ЖКХ, обращения с ТКО и транспортом, и отдельная секция, посвященная процедуре взаимодействия всех сторон концессионных соглашений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открывая стратсессию, подчеркнул, что в Нижегородской области накоплен опыт заключения и реализации концессионных соглашений, который охватывает различные отрасли. Регион уже несколько лет подряд находится в топ-3 в рейтинге развития ГЧП, который ведет Министерство экономического развития России. Всего же объем инвестиционных обязательств по заключенным концессиям составляет более 260 млрд рублей.

"Думаю, что всем здесь присутствующим абсолютно очевидно, что при таком количестве сложных и масштабных проектов неизбежно возникает необходимость внесения изменений в условия соглашений. И здесь я бы хотел подчеркнуть особую роль Федеральной антимонопольной службы. За последние годы наше взаимодействие становится все более частым и плотным, и мы видим в антимонопольной службе не только регулятора, но и настоящего партнера, который также понимает важность реализации наших проектов", - сказал Глеб Никитин.

Участники стратсессии обсудили законодательные инициативы по внесению изменений в концессионные соглашения, в том числе с участием антимонопольных органов и вопросы тарифного регулирования при реализации инвестиционных проектов.

Организаторами стратсессии выступили Региональная служба по тарифам, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, Федеральная антимонопольная служба России. На сегодняшний день такой формат является беспрецедентным примером разностороннего обсуждения вопроса.

Помимо участия в стратегической сессии, в ходе личной встречи Глеб Никитин и Максим Шаскольский обсудили крупные проекты в сфере государственно-частного партнерства, которые реализуются в Нижнем Новгороде, и законодательные сложности, с которыми инвесторы сталкиваются в процессе реализации ГЧП.