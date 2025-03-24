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Культура и отдых

Эксперты посчитали сомнительным рекомендованный Минпросвещения перечень кино для школьников

27 марта 2025 14:26  [110] Культура и отдых

Фото: с сайта pixabаy.com

Министерство просвещения подготовило список из более чем 400 фильмов и мультфильмов, которые рекомендуются для просмотра детям и их родителям. В этот перечень вошли как классические советские фильмы, так и современные блокбастеры.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что список не является окончательным и носит рекомендательный характер. Решение о том, какие фильмы показывать ученикам, остаётся за учебными заведениями и родителями.

Отдельно был составлен список документальных фильмов, в который вошло более 40 картин.

Виктор Кара, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, в интервью для телеканала "360" выразил мнение, что в списке не хватает классических фильмов, а включение в рекомендации блокбастеров кажется ему излишним.

Он отметил, что, например "Последний богатырь" (12+) — это произведение Disney на русскую тему, которое трудно назвать российским фильмом, как и "Майор Гром" (12+). По его мнению, Фильм Сарика Андреасяна "Онегин" (12+) так же явно не дотягивает до рекомендаций.

По словам Кары, в списке не хватает исторических фильмов, поскольку популярные современные фильмы подростки могут посмотреть и без рекомендаций - таких, как "Чапаев" (6+).

Александр Шпагин, кинокритик, был удивлён появлением в списке фильма-спектакля "Огненный мост" 1957 года (12+) и картины "Секундомер" режиссёра Резо Эсадзе (12+). Он пояснил, что первая картина никогда не вызывала интереса и сейчас её невозможно посмотреть, поскольку копий нет даже в интернете. Фильм "Секундомер" он назвал "диким артхаусом", который интересен только киноведам, но не школьникам.

Он считает, что список был составлен случайно людьми, которые не разбираются в кино.

Шпагин выразил сожаление, что невозможно проводить обучение современных школьников на основе кино. Хотя это необходимо.

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Теги:
Дети Кино Школы
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