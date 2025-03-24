ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру Экономика

По результатам опроса ВТБ, за последний год 20% жителей Приволжского федерального округа сфокусировались на работе и отметили, что баланс их ежедневной активности сместился с личной жизни в сторону карьеры. Особенно этот тренд заметен в Сибири (23%), на Урале и в Северо-Западном федеральном округе (по 20%).

18% респондентов отметили, что сейчас в приоритете для них – личная жизнь и семья. Этот тренд наиболее распространен среди жителей Северо-Кавказского (25%) и Южного (24%) федеральных округов. Более чем половина жителей ПФО (56%) заявила, что их баланс работы и личной жизни за последний год никак не изменился.

Половина опрошенных (51%) считает, что улучшить баланс между работой и личной жизнью могла бы доплата за переработки. Чуть меньше респондентов (44%) высказались за гибкий график работы. Уменьшение нагрузок и переработок поможет 34% опрошенных, удаленный формат работы — 31%, а увеличение отпуска или дополнительные выходные — 30%. При этом предпочтения различаются в зависимости от региона:

жители Дальневосточного федерального округа больше всего хотят дополнительных выходных или отпуска (45%);

в Центральном федеральном округе 54% респондентов высказались за доплату за переработки;

гибкий график работы востребован в Южном федеральном округе, а также в Москве и Московской области (по 45%);

за удаленную работу высказались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38%).

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство респондентов в ПФО сталкивались с переработками. Лишь 11% отметили, что никогда не задерживаются на работе. Наименее склонны к переработкам жители Дальневосточного федерального округа (19%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%). Для почти половины (48%) опрошенных в ПФО переработки уже не являются критичным моментом. Такое мнение наиболее распространено в Центральном (55%) и Уральском (51%) федеральных округах.

Более 50% уверены, что в этом году их доходы увеличатся от 5 до 50%. 44% респондентов ожидают, что их доход увеличится в среднем на 5-20%. Такой рост ожидают жители Центрального (30%), Южного (26%) и Уральского федеральных округов (24%). Увеличить свой доход от 20 до 50% ожидают 9% респондентов, а 1% - более чем на 50%, большинство из них живут в Северо-Кавказском (7%) и Уральском (5%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4%).

"Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты: по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план. Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте – времени на другие дела попросту не остается. Понимая, что таким клиентам нужны специальные условия продуктов и максимальная оперативность в обслуживании, в середине 2025 года ВТБ перезапустит свой зарплатный проект с фокусом на потребности пользователей и дополнительным поощрением за лояльность к банку", — отметил Евгений Темяков, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.