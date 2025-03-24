По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 марта 2025 15:06  [3] ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру
27 марта 2025 15:00  [8] ОМК создаст первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном
27 марта 2025 14:36  [87] С "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате
27 марта 2025 14:23  [108] Нижегородская и Тюменская области обменялись опытом работы по улучшению инвестклимата в регионах
27 марта 2025 14:20  [101] Депутат ЗСНО высказался о финансовом аспекте слияния Нижнего Новгорода и Кстова
27 марта 2025 12:09  [155] В ВТБ ожидают смягчения политики ЦБ по ключевой ставке в сентябре
27 марта 2025 11:55  [139] Проекты ЛУКОЙЛА получили награды в области устойчивого развития
27 марта 2025 10:02  [359] Шесть ресторанов из Нижнего Новгорода попали в шорт-лист престижной премии
27 марта 2025 09:48  [274] Глеб Никитин и глава ФАС обсудили изменения в тарифном регулировании
26 марта 2025 18:39  [373] Проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей
Экономика

ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру

27 марта 2025 15:06  [3] Экономика
ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру

По результатам опроса ВТБ, за последний год 20% жителей Приволжского федерального округа  сфокусировались на работе и отметили, что баланс их ежедневной активности сместился с личной жизни в сторону карьеры. Особенно этот тренд заметен в Сибири (23%), на Урале и в Северо-Западном федеральном округе (по 20%).  

18% респондентов отметили, что сейчас в приоритете для них – личная жизнь и семья. Этот тренд наиболее распространен среди жителей Северо-Кавказского (25%) и Южного (24%) федеральных округов. Более чем половина жителей ПФО (56%) заявила, что их баланс работы и личной жизни за последний год никак не изменился.

Половина опрошенных (51%) считает, что улучшить баланс между работой и личной жизнью могла бы доплата за переработки. Чуть меньше респондентов (44%) высказались за гибкий график работы. Уменьшение нагрузок и переработок поможет 34% опрошенных, удаленный формат работы — 31%, а увеличение отпуска или дополнительные выходные — 30%. При этом предпочтения различаются в зависимости от региона:

  • жители Дальневосточного федерального округа больше всего хотят дополнительных выходных или отпуска (45%);
  • в Центральном федеральном округе 54% респондентов высказались за доплату за переработки;
  • гибкий график работы востребован в Южном федеральном округе, а также в Москве и Московской области (по 45%);
  • за удаленную работу высказались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (38%).

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство респондентов в ПФО сталкивались с переработками. Лишь 11% отметили, что никогда не задерживаются на работе. Наименее склонны к переработкам жители Дальневосточного федерального округа (19%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (12%). Для почти половины (48%) опрошенных в ПФО переработки уже не являются критичным моментом. Такое мнение наиболее распространено в Центральном (55%) и Уральском (51%) федеральных округах.

Более 50%  уверены, что в этом году их доходы увеличатся от 5 до 50%. 44% респондентов ожидают, что их доход увеличится в среднем на 5-20%. Такой рост ожидают жители Центрального (30%), Южного (26%) и Уральского федеральных округов (24%). Увеличить свой доход от 20 до 50% ожидают 9% респондентов, а 1% - более чем на 50%, большинство из них живут в Северо-Кавказском (7%) и Уральском (5%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4%).

"Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты: по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план. Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте – времени на другие дела попросту не остается. Понимая, что таким клиентам нужны специальные условия продуктов и максимальная оперативность в обслуживании, в середине 2025 года ВТБ перезапустит свой зарплатный проект с фокусом на потребности пользователей и дополнительным поощрением за лояльность к банку", — отметил Евгений Темяков, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph