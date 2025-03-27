Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 марта 2025 14:59  [68] Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах Школы экспорта РЭЦ в 2025 году
28 марта 2025 12:20  [178] Продажи крепкого алкоголя в Нижегородской области стремительно растут
28 марта 2025 11:39  [174] Корейские компании готовятся возобновить бизнес в России на фоне переговоров о перемирии
28 марта 2025 11:31  [195] Проект нижегородского завода прошел экспертизу
28 марта 2025 07:00  [207] ОМК запустила цифровой сервис на базе ИИ для контроля качества металлолома 
28 марта 2025 06:56  [506] Нижегородская полиция столкнулась с острой нехваткой кадров
27 марта 2025 18:25  [445] ЦБ выявил 26 нелегальных кредиторов в Нижегородской области
27 марта 2025 15:06  [301] ВТБ: каждый пятый житель ПФО сместил фокус с личной жизни на карьеру
27 марта 2025 15:00  [359] ОМК создаст первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном
27 марта 2025 14:36  [398] С "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате
Экономика

Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах Школы экспорта РЭЦ в 2025 году

28 марта 2025 14:59  [68] Экономика

106 нижегородских малых и средних компаний приняли участие в семинарах «Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ)» в 2025 году. Обучение проводилось в течение февраля-марта. Программа реализуется Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области с 2016 года не менее одного раза в год, в зависимости от потребностей предпринимателей. Ее реализация соответствует выполнению задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку предприятиям, ориентированным на иностранные рынки.

«Школа экспорта РЭЦ помогает компаниям с любым опытом внешнеторговой деятельности узнать об основных этапах организации поставок за рубеж при освоении экспортной стратегии. На встречах нижегородцы получают прикладные знания по работе с иностранными контрагентами и знакомятся с инструментами господдержки. В этом году мы перевели программу в онлайн-формате, этот шаг позволил увеличить количество участников в два раза по сравнению с прошлым годом», – отметил Максим Черкасов. 

Программа состояла из пяти семинаров «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» и двух семинаров «Маркетинг как часть экспортного проекта». Участники рассмотрели инструменты для продвижения своей продукции на международном рынке, начиная с подготовки коммерческого предложения и участия в международных выставках и заканчивая учетом культурных нюансов в переговорах и работы на маркетплейсах. Особое внимание было уделено построению эффективной ценовой стратегии, критериям выбора надежного дистрибьютора и возможностям, которые открывает участие в программе «Сделано в России».

Занятия проходили в форме бизнес-тренингов, участникам предлагалось прослушать лекции по теории ВЭД, решить тематические кесы и выполнить практические задания. Семинары сочетают в себе 60% теории и 40% практики. 

В мероприятии приняли участие предприниматели, работающие в сферах автомобильной промышленности, строительства, производства медицинских изделий, продуктов питания, геосинтетических материалов, химии, информационных технологий.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки экспортеров, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры. С 2025 года нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Экспорт промышленных товаров», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта». 
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph