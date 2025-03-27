Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах Школы экспорта РЭЦ в 2025 году Экономика

106 нижегородских малых и средних компаний приняли участие в семинарах «Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ)» в 2025 году. Обучение проводилось в течение февраля-марта. Программа реализуется Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области с 2016 года не менее одного раза в год, в зависимости от потребностей предпринимателей. Ее реализация соответствует выполнению задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку предприятиям, ориентированным на иностранные рынки.

«Школа экспорта РЭЦ помогает компаниям с любым опытом внешнеторговой деятельности узнать об основных этапах организации поставок за рубеж при освоении экспортной стратегии. На встречах нижегородцы получают прикладные знания по работе с иностранными контрагентами и знакомятся с инструментами господдержки. В этом году мы перевели программу в онлайн-формате, этот шаг позволил увеличить количество участников в два раза по сравнению с прошлым годом», – отметил Максим Черкасов.

Программа состояла из пяти семинаров «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» и двух семинаров «Маркетинг как часть экспортного проекта». Участники рассмотрели инструменты для продвижения своей продукции на международном рынке, начиная с подготовки коммерческого предложения и участия в международных выставках и заканчивая учетом культурных нюансов в переговорах и работы на маркетплейсах. Особое внимание было уделено построению эффективной ценовой стратегии, критериям выбора надежного дистрибьютора и возможностям, которые открывает участие в программе «Сделано в России».

Занятия проходили в форме бизнес-тренингов, участникам предлагалось прослушать лекции по теории ВЭД, решить тематические кесы и выполнить практические задания. Семинары сочетают в себе 60% теории и 40% практики.

В мероприятии приняли участие предприниматели, работающие в сферах автомобильной промышленности, строительства, производства медицинских изделий, продуктов питания, геосинтетических материалов, химии, информационных технологий.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки экспортеров, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры. С 2025 года нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Экспорт промышленных товаров», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Создание зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области