"Ростелеком": будущее региона за цифровизацией промышленности Экономика

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» выступил партнером бизнес-форума «Будущее региона — 2025», который прошел на прошедшей неделе в Нижнем Новгороде. В этом году деловое мероприятие было посвящено обсуждению вопросов автоматизации бизнес-процессов и применению искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности.

Директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов рассказал об особенностях и перспективах умных технологий в производственной сфере. По оценкам эксперта, внедрение ИИ на производстве позволяет до 30% сократить издержки на содержание оборудования, до 50% — снизить число нарушений техники безопасности, а за счет автоматизации рутинных задач и оптимизации бизнес-процессов можно на 25% уменьшить операционные расходы.

По словам Владимира Устюжанинова, есть ситуации, когда применение математических моделей неоправданно из-за сложности их разработки. Неоспоримое преимущество нейросетей заключается в том, что они способны быстро обрабатывать большие объемы данных и на основе анализа делать прогнозы развития сложных технологических или бизнес-процессов. Однако ответственность за принятие решений в любом случае остается за человеком.

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Наиболее яркий пример применения искусственного интеллекта на производстве — технология машинного зрения. Основное ее назначение — исключение человеческого фактора. Система способна гораздо быстрее и эффективнее обрабатывать визуальную информацию, чем человек. Одна из типовых задач — выявление различных дефектов и отклонений от стандартов. Технология незаменима в сферах, где необходимо обеспечивать контроль качества продукции. Разработкой и внедрением таких решений занимается наш проектный офис. Основной профиль центра компетенций — автоматизация бизнес-процессов».

Проектный офис — новое подразделение компании, которое занимается разработкой и внедрением отраслевых решений на предприятиях регионов ПФО. Компания реализует проекты в различных сферах, выступая интегратором цифровых систем.