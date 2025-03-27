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Общество

Нижегородским школьникам расскажут о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

31 марта 2025 15:41  [77] Общество
Нижегородским школьникам расскажут о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

Фото: Минцифры РФ

Нижегородским школьникам в рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» расскажут о том, как защитить себя и близких — представителей старшего поколения от интернет-мошенников. VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» – всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. 

Ведущие эксперты по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране. Материалы адаптированы для учеников разного возраста. Так, в новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник.

Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. 

«VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили «Центр безопасности VK», где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты и посмотреть лекции по основам киберграмотности. Также мы уже третий год подряд принимаем участие в проекте «Цифровой ликбез» – мы убеждены, что знакомиться с основами информационной безопасности стоит начинать с детского возраста, и хотим, чтобы у как можно большего числа подростков была такая возможность», – отметил директор по информационной безопасности компании VK Рустэм Газизов.

«Новые видеоролики «Цифрового ликбеза», подготовленные при участии экспертов VK – одной из ведущих отечественных ИТ-компаний, затрагивают важную и актуальную тему кибербезопасности. В сегодняшнем мире очень важно уже со школьной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в социальных сетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности. Защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов – наша общая задача», – подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Напомним, что проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Нацпроект
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