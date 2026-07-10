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Общество

В ННГАСУ состоялся первый выпуск магистров корпоративной кафедры Минстроя России

10 июля 2026 10:21 Общество
В ННГАСУ состоялся первый выпуск магистров корпоративной кафедры Минстроя России

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижегородском архитектурно-строительном университете состоялся выпуск первых магистров по программе «Контрольно-надзорная деятельность в строительстве» корпоративной кафедры Минстроя России.

Всего дипломы о завершении обучения получили почти 400 магистров и выпускников строительных направлений и специальностей.

«Поздравляем с получением долгожданных дипломов! Сегодня строительный комплекс Нижегородской области продолжает решать множество масштабных и важных задач: от жилищного строительства до реализации крупных инфраструктурных проектов — таких как ИТ-Кампус „Неймарк“, новые станции метро и канатная дорога. В активной фазе находятся мероприятия по цифровизации отрасли и достижению целей национальных проектов. В выполнении этих задач мы особенно рассчитываем на вашу энергию, свежие идеи и профессиональный подход. Желаю выпускникам интересных задач, профессионального роста и проектов, которыми будут гордиться жители нашего региона», — поздравил выпускников министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Филиал корпоративной кафедры Минстроя России создан в ННГАСУ по соглашению с НИУ «Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) в сентябре 2023 года. В подготовке учащихся кафедры принимают личное участие специалисты профильных исполнительных органов Нижегородской области и региональных представительств федеральных учреждений.

В университете также продолжает работу корпоративная кафедра министерства строительства и министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. В этом году состоялся второй выпуск по магистерской программе «Управление градостроительным развитием территорий».

«Сегодня для нас двойной праздник: мы провожаем в большую профессиональную жизнь сотни выпускников высшего образования — бакалавров, специалистов и магистров, но особенно знаменательно, что в этом году университетский колледж впервые выдаёт дипломы выпускникам СПО по строительным специальностям. Тем самым ННГАСУ окончательно утверждается как многопрофильный образовательный центр, где готовят кадры всех уровней — от техников-строителей до управленцев высшей квалификации. Мы верим, что каждый из вас, независимо от уровня образования, станет частью большой команды, которая преображает Нижегородскую область. Желаю вам не бояться сложных проектов, постоянно учиться новому и с гордостью нести звание выпускника нашего университета», — добавил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Всего в этом году Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет выпустил более 850 бакалавров, специалистов и магистров в сферах строительства, архитектуры, информационных технологий, экологии и дизайна.

Наибольшее число выпускников кафедры — дипломированные специалисты по направлению «Строительство». Их ждут на стройках промышленных и гражданских объектов, автомобильных дорог, а также в проектах в сфере гидротехники, теплогазоснабжения и водоснабжения.

Напомним, что в Нижегородской области действует Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, направленная на совершенствование системы строительного образования и пополнение кадрового состава специалистами, готовыми к работе с современными технологиями и материалами. В перспективе ее реализация позволит обеспечить достижение целей национальных проектов, в том числе «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

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Теги:
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