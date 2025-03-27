ИМИМО сообщил о смерти 70-летнего профессора Сергея Сизова Наука

Фото: ИМОМИ/ VK

В Нижнем Новгороде на 71-м году жизни ушёл из жизни доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков ННГУ имени Лобачевского Сергей Сизов. Об этом сообщили на официальной странице института в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Сизов был выпускником историко-филологического факультета Горьковского государственного университета. После окончания вуза он продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного университета.

С 1988 по 1997 год Сизов возглавлял кафедру истории Древнего мира и Средних веков в ГГУ (ныне ННГУ). С 2021 года работал на той же кафедре в должности профессора. Он также был удостоен звания "Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации".

Церемония прощания с Сергеем Сизовым пройдёт 3 апреля в 11:00 на Бугровском кладбище.