"Т Плюс" стала партнёром Суперфинала чемпионата ПФО по баскетболу 3х3 среди студенческих команд Спорт

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

В Нижнем Новгороде 11-12 апреля состоялся Суперфинал чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд высших учебных заведений. Одним из партнёров соревнований стала Группа «Т Плюс».

Матчи Суперфинала проходили на Нижегородской ярмарке. В турнире юношей победу одержала команда Марийского государственного университета, у девушек – студентки Самарского государственного технического университета.

Одновременно с Суперфиналом состоялись региональные финалы чемпионатов по баскетболу 3х3 среди учащихся учреждений среднего профессионального образования и школьников, проживающих в сельской местности и городах с численностью населения до 100 тыс. человек. В программу соревнований входили также турнир по баскетболу на колясках «Кубок Восхода» и соревнования команд глухих и слабослышащих детей из Нижнего Новгорода.

«Яркие праздники баскетбола 3х3 на Нижегородской ярмарке проходят при поддержке "Т Плюс" уже третий год. С каждым разом они становятся всё масштабнее. Привлечение детей и молодёжи активному образу жизни и спорту мы считаем важной задачей компании. Баскетбол – доступный и захватывающий вид спорта, он создаёт для этого богатые возможности. Спасибо участникам и организаторам турнира за настоящий спортивный праздник!», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

С 2007 года Группа «Т Плюс» выступает генеральным спонсором Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В сезоне 2024/25 годов соревнования лиги прошли в 81 регионе России.