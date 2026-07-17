Параспортсмен Александр Глазков взял «золото» чемпионата России по функциональному многоборью Спорт

Фото: "Инватур"

В Москве завершился чемпионат России по функциональному многоборью с адаптивными категориями, который собрал сильнейших параспортсменов страны. По итогам турнира чемпионом России в своей категории стал член команды Нижегородской общественной организации инвалидов «Инватур» из Нижнего Новгорода Александр Глазков.

Титул чемпиона России 2026 года стал для Александра Глазкова первым крупным достижением в карьере параспортсмена. Несмотря на отсутствие опыта участия в чемпионатах такого уровня, он продемонстрировал впечатляющую физическую подготовку и волю к победе, опередив соперников в упорной борьбе.

«Этот сезон для меня — первый в большом спорте. Я бесконечно рад, что мне довелось присоединиться к команде энтузиастов, которые стоят у истоков адаптивного функционального многоборья в нашей стране. При этом прекрасно понимаю, что нам, сегодняшним участникам и призерам, предстоит колоссальная работа, чтобы удерживать планку и снова подниматься на пьедестал в будущем. Хочу поблагодарить всех соперников по категории за бесценный опыт, поддержку и честную спортивную борьбу», — прокомментировал свою победу Александр Глазков.

Чемпионат России по функциональному многоборью с адаптивными категориями проводится второй год подряд и уже успел зарекомендовать себя как значимое событие в календаре паралимпийского движения. В программу турнира были включены три адаптивные категории, учитывающие особенности здоровья спортсменов. Проведение чемпионата отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».

В Нижегородской области развиваются новые виды адаптивного спорта. Победа Александра Глазкова стала ярким подтверждением того, что системная работа и вера в свои силы позволяют спортсменам с ограниченными возможностями здоровья достигать вершин даже на старте большого пути.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.