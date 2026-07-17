Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 июля 2026 11:55
Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»
17 июля 2026 11:02
Параспортсмен Александр Глазков взял «золото» чемпионата России по функциональному многоборью
16 июля 2026 18:28
Эксклюзив
"У нижегородцев высокий уровень мастерства": Игонин о будущем ФК "НН"
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
16 июля 2026 16:44
Эксклюзив
«Хочу, чтоб закончил красиво»: Глушаков будет болеть за Месси на ЧМ-2026
16 июля 2026 15:00
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ
16 июля 2026 14:45
Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале
16 июля 2026 11:29
Нижегородцам упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября
14 июля 2026 18:00
На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой
14 июля 2026 12:35
Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске
Спорт

Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»

17 июля 2026 11:55 Спорт
Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»

Фото: МХК «Чайка»

Даниил Стальнов присоединился к тренерскому штабу нижегородской хоккейной команды «Чайка». Контракт со специалистом заключен сроком на один год.

Предстоящий сезон станет для Стальнова вторым в системе «Торпедо» в качестве тренера. Ранее он входил в штаб команды «Торпедо-Горький», однако в этом году фарм-клуб прекратил существование.

Теперь Стальнов будет работать в качестве одного из ассистентов главного тренера «Чайки» Алексея Подалинского.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил профессиональные качества нового тренера и рассказал о его сильных сторонах.

«Даниил Стальнов — молодой современный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне. Его сильными качествами, помимо профильной работы с защитниками, является видеоанализ, индивидуальная работа, коммуникабельность», — сказал Забуга.

Ранее сообщалось, что Подалинский продолжит работу в должности главного тренера «Чайки» еще в течение двух сезонов.

Также свои места в тренерском штабе команды сохранят Михаил Тюляпкин, Аркадий Марьин, Сергей Вихарев и Алексей Клюев.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2026 15:05
Нижегородская «Чайка» утвердила график подготовки к новому сезону
28 июня 2026 15:42
Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных