Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки» Спорт

Фото: МХК «Чайка»

Даниил Стальнов присоединился к тренерскому штабу нижегородской хоккейной команды «Чайка». Контракт со специалистом заключен сроком на один год.

Предстоящий сезон станет для Стальнова вторым в системе «Торпедо» в качестве тренера. Ранее он входил в штаб команды «Торпедо-Горький», однако в этом году фарм-клуб прекратил существование.

Теперь Стальнов будет работать в качестве одного из ассистентов главного тренера «Чайки» Алексея Подалинского.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил профессиональные качества нового тренера и рассказал о его сильных сторонах.

« Даниил Стальнов — молодой современный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне. Его сильными качествами, помимо профильной работы с защитниками, является видеоанализ, индивидуальная работа, коммуникабельность», — сказал Забуга.

Ранее сообщалось, что Подалинский продолжит работу в должности главного тренера «Чайки» еще в течение двух сезонов.

Также свои места в тренерском штабе команды сохранят Михаил Тюляпкин, Аркадий Марьин, Сергей Вихарев и Алексей Клюев.