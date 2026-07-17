Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки»

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Даниил Стальнов присоединился к тренерскому штабу нижегородской хоккейной команды «Чайка». Контракт со специалистом заключен сроком на один год.
Предстоящий сезон станет для Стальнова вторым в системе «Торпедо» в качестве тренера. Ранее он входил в штаб команды «Торпедо-Горький», однако в этом году фарм-клуб прекратил существование.
Теперь Стальнов будет работать в качестве одного из ассистентов главного тренера «Чайки» Алексея Подалинского.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил профессиональные качества нового тренера и рассказал о его сильных сторонах.
«Даниил Стальнов — молодой современный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне. Его сильными качествами, помимо профильной работы с защитниками, является видеоанализ, индивидуальная работа, коммуникабельность», — сказал Забуга.
Ранее сообщалось, что Подалинский продолжит работу в должности главного тренера «Чайки» еще в течение двух сезонов.
Также свои места в тренерском штабе команды сохранят Михаил Тюляпкин, Аркадий Марьин, Сергей Вихарев и Алексей Клюев.
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