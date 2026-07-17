Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде из-за матча за Суперкубок

Бесплатные автобусные шаттлы запустят в Нижнем Новгороде 18 июля, в день проведения матча (6+) за Суперкубок России.
Как сообщили в ЦРТС, с 14:30 до 19:30 шаттлы будут курсировать от площади Минина и Пожарского и Речного вокзала до стадиона на Стрелке. Напомним, завтра там сыграют «Зенит» и «Спартак».
С 20:30 до 22:30, автобусы будут отправляться от остановки «Стрелка» до площади Минина и Пожарского, а также до площади Горького.
Кроме того, работу метро в ночь на 19 июля продлят до 02:00. Ранее мы рассказывали, какие участки дорог перекроют из-за матча.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+